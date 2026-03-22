Без света 10 млн человек: Куба второй раз за неделю объявила о тотальном блекауте

На Кубе второй раз за неделю произошло тотальное отключение электроэнергии. Министерство энергетики объявило, что более 10 миллионов человек остались без электричества.

После тотального блекаута Куба ведёт переговоры с США по отмене эмбарго на поставки топлива. Об этом сообщает CNN.

Остров остался без электричества

Коллапс Национальной электрической системы 21 марта стал вторым полным блэкаутом за неделю на Кубе. Перед отключением государственная компания Union Eléctrica прогнозировала нехватку в 1704 МВт – почти половина необходимых мощностей страны.

Отключение электричества парализовало логистику, водоснабжение и хранение продуктов питания, что создает прямую угрозу гуманитарной катастрофы.

Блокировка поставок из Венесуэлы со стороны США лишила остров основного энергетического ресурса. Отсутствие мазута и дизеля сделало невозможным поддержание работы ТЭЦ, большинство из которых технологически устарели.

Кризис бьет по ключевым секторам, обеспечивающим приток валюты и стабильность. Полная остановка туристической отрасли из-за отсутствия энергии лишает бюджет последних резервов, а кризис сельского хозяйства ведет к дефициту продовольствия в городах. Кроме того, ограничение работы больниц и образовательных учреждений усиливает миграционное давление и внутреннюю напряженность.

Позиция между обороной и дипломатией

Президент Мигель Диас-Канель оказался в ситуации выбора между идеологической устойчивостью и физическим выживанием системы. Официальное признание возможности нападения США на Кубу и подготовка к обороне свидетельствуют о том, что кубинское руководство воспринимает угрозы президента США Дональда Трампа как реальный оперативный план, а не просто предвыборную риторику.

Несмотря на попытки диалога об отмене топливного эмбарго, Гавана жестко ограничивает рамки дискуссии, отказываясь обсуждать изменение политической системы. Это создает тупиковую ситуацию: США требуют смены режима как условие снятия санкций, на что кубинская компартия пойти не может.

Напомним, Куба резко отреагировала на информацию о возможных требованиях США отстранить президента Мигель Диас-Канель с должности в рамках двусторонних переговоров. В Гаване отметили, что вопрос власти является внутренним делом государства и не может быть предметом внешнего диалога.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся "забрать" Кубу. Мол, он мог бы освободить, захватить или же сделать с этой территорией "все, что захочет".

