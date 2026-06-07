'Самый коррумпированный в истории США': Байден набросился с сокрушительной критикой на Трампа

Бывший президент США Джо Байден публично раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Трапм – "самый коррумпированный президент в истории США".

Видео дня

46-й президент США раскритиковал также "позорные проекты тщеславия" своего преемника. Такие заявления бывшего президента США, прозвучавшие во время выступления, цитирует The New York Times.

Выступая в банкетном зале отеля Best Western в Су-Фолсе, 83-летний Байден не сдерживал резких формулировок. Он заявил, что действующий президент США является "самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов Америки", что вызвало бурную реакцию зала.

Байден также раскритиковал своего преемника за так называемые "проекты тщеславия". Среди примеров он упомянул возможный снос Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала.

"Боже мой, снести Восточное крыло Белого дома, чтобы обустроить бальный зал, достойный Версаля? Или написать свое имя на Центре Кеннеди, или построить арку, которая затмит мемориал Линкольна, или превратить Зеркальный пруд в нечто из тематического парка!", – заявил он.

Отдельно экс-президент США заявил о создании Трампом "теневого фонда" объемом 1,8 млрд долларов. По его словам, фонд был связан с участниками штурма Капитолия. Также он обвинил действующего главу государства в заработке на криптовалюте.

В завершение Байден отметил, что еще во время пребывания в должности предупреждал об угрозах для американской демократии.

"Меня критиковали, когда я еще был президентом, за то, что говорил: наша демократия под угрозой", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать пешеходный маршрут, который соединит Мемориал Линкольна с побережьем реки Потомак в Вашингтоне. Проект может получить название "Trump Promenade" и стать частью обновления Национальной аллеи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!