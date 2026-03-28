После месяца войны в Иране перед Трампом встал выбор между плохим и худшим сценарием – Reuters

Операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана по состоянию на 28 марта продолжаются уже месяц. За это время боевые действия на Ближнем Востоке привели к росту мировых цен на энергоносители и падению уровня поддержки деятельности президента США Дональда Трампа.

Американский лидер оказался перед трудным выбором: заключить соглашение, которое может оказаться несовершенным, и выйти из конфликта, или же усилить военные действия и рискнуть втянуться в длительный конфликт, который может разрушить его президентство. Об этом пишет Reuters.

Иран тем временем удерживает контроль над поставками нефти и газа из стран Персидского залива и продолжает наносить удары ракетами и беспилотниками по всему региону.

Какие варианты есть у Трампа

Аналитики считают, что главный вопрос сейчас заключается в том, готов ли Трамп сворачивать или расширять то, что его критики называют "войной по собственному выбору". Этот конфликт уже вызвал крупнейший в истории глобальный шок в сфере поставок энергоносителей и распространился далеко за пределы региона.

Трамп сообщил своим помощникам, что хочет избежать "вечной войны" и найти выход путем переговоров. Президент США призвал их акцентировать внимание на продолжительности боевых действий от четырех до шести недель, которую он публично очертил. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, добавив, что такой график выглядит "неопределенным".

В то же время Трамп пригрозил значительной военной эскалацией, если переговоры провалятся.

"Дипломатические шаги Трампа по Ирану, в частности 15-пунктное предложение о мире, направленное через непубличные каналы связи с Пакистаном, казалось, свидетельствовали о все более острой потребности в поиске выхода из ситуации. Однако до сих пор остается непонятным, существуют ли на данный момент какие-то реалистичные перспективы для плодотворных переговоров", – сказано в статье.

Представитель Белого дома подчеркнул, что операция против Ирана "завершится, когда главнокомандующий решит, что наши задачи выполнены", и добавил, что Трамп четко определил эти цели.

Тем временем Джонатан Паникофф, бывший заместитель руководителя Национальной разведки США по вопросам Ближнего Востока, считает, что у Трампа нет ни одного хорошего варианта для завершения войны.

"Отчасти проблема заключается в том, что нет четкого представления о том, что именно будет считаться удовлетворительным результатом", – сказал он.

Возможные сценарии

Очевидно, стремясь перестраховаться, Трамп направляет в регион еще тысячи американских военных и предупреждает Иран об усилении наступления, которое, возможно, будет включать использование сухопутных войск, если тот не подчинится его требованиям.

Аналитики считают, что такая демонстрация силы может быть направлена на создание рычагов влияния для получения уступок от Тегерана, но рискует втянуть США в более длительный конфликт, причем любой ввод войск на иранскую территорию, вероятно, разозлит многих американских избирателей.

Другим возможным сценарием, по мнению экспертов, может стать проведение США последнего масштабного воздушного удара в рамках операции "Эпическая ярость" с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана и уничтожения ядерных объектов, после чего Трамп объявит о победе и уйдет, заявив, что его военные цели достигнуты.

Но такое заявление будет звучать неправдоподобно, если не будет полностью открыт жизненно важный Ормузский пролив, что Иран пока отказывается сделать. Трамп тем временем выразил разочарование по поводу отказа европейских союзников прислать военные корабли для обеспечения безопасности этого водного пути.

Чиновник Белого дома, который пожелал остаться анонимным, заявил, что Трамп и его команда "хорошо подготовлены" к ответу Ирана в проливе и уверены, что он вскоре снова откроется.

Даже несмотря на это, самым ярким признаком растущего беспокойства Трампа относительно войны стал его резкий отказ от угрозы уничтожить энергосистему Ирана, если она не позволит восстановить судоходство через пролив.

Как пишет Reuters, если Трамп действительно готов развернуть сухопутные войска, он мог бы захватить иранский нефтяной хаб на острове Харк или другие стратегические острова, начать операции вдоль побережья страны или отправить туда спецназовцев для осуществления сложной операции по захвату запасов высокообогащенного урана. Они, как считается, были в основном спрятаны под землей в результате американо-израильских бомбардировок в июне прошлого года.

"Такие шаги могут перерасти в более широкий конфликт, напоминающий длительные войны в Ираке и Афганистане, в которые, как обещал Трамп, США никогда не будут втянуты при его президентстве. Они также могут привести к увеличению количества американских жертв и вызвать еще больше вопросов относительно целей миссии США", – сказано в материале.

