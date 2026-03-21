'Не является предметом обсуждений': Куба отвергла требования США о смене власти на острове

Куба резко отреагировала на информацию о возможных требованиях США отстранить президента Мигель Диас-Канель с должности в рамках двусторонних переговоров. В Гаване отметили, что вопрос власти является внутренним делом государства и не может быть предметом внешнего диалога.

Видео дня

В то же время стороны продолжают контакты на фоне экономического кризиса и усиления санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Косио во время брифинга подчеркнул, что ни политическая система страны, ни должность президента не могут быть предметом переговоров с Соединенными Штатами Америки. Ведь эти. вопросы являются суверенными и не подлежат внешнему влиянию.

Тогда как администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность заключения экономического соглашения с Кубой, которое предусматривало бы смягчение санкций в обмен на досрочное отстранение Диас-Канеля от должности.

Переговоры между Вашингтоном и Гаваной происходят на фоне обострения отношений и усиления экономического давления на остров, в частности из-за нефтяных ограничений. Кубинские власти заявляют, что готовы к диалогу по вопросам торговли и взаимных компенсаций, однако не допустят вмешательства во внутреннюю политику.

Сам Диас-Канель и ранее заявлял о риске возможной "агрессии" со стороны США и заверил, что страна готова к сопротивлению. Он также отметил, что любые внешние попытки повлиять на власть встретят "непроницаемое сопротивление".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся "забрать" Кубу. Мол, он мог бы освободить, захватить или же сделать с этой территорией "все, что захочет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!