Ученые вживили мышам человеческий 'ген речи': их дальнейшее поведение удивило всех

Американские ученые выяснили, что человеческая версия гена NOVA1 способна влиять на особенности вокализации у мышей. После генетического вмешательства животные начали выдавать измененные сигналы в детском возрасте и более сложные звуковые последовательности во время общения с потенциальными партнерами.

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Об этом говорится в исследовании команды Рокфеллеровского университета под руководством профессора Роберта Дарнелла. Информацию опубликовало медиа IFLScience.

Исследователи изучали ген NOVA1, который участвует в регуляции работы многих других генов и играет важную роль в функционировании нервной системы. Этот ген присутствует у многих видов животных, однако у людей он имеет уникальную особенность – одну измененную аминокислоту в белковой цепи.

Чтобы проверить значение этого различия, ученые заменили обычный мышиный вариант NOVA1 на человеческий. Наблюдения показали, что детеныши с модифицированным геном начали выдавать ультразвуковые сигналы другой структуры при обращении к матери. Исследователи зафиксировали изменения в наборе звуковых элементов, которые используются для классификации мышиных вокализаций.

Самые интересные результаты были получены после взросления животных. Самцы с человеческой версией NOVA1 продуцировали более сложные высокочастотные звуки при контакте с самками. Подобные изменения могут влиять на социальное взаимодействие и процессы эволюционного отбора.

В ходе дальнейшего анализа ученые установили, что человеческий вариант NOVA1 не изменил базовые функции белка, связанные с развитием мозга или контролем движений. В то же время он повлиял на взаимодействие с РНК в ряде генов, которые имеют связь с голосовым поведением.

Особое внимание исследователей привлек тот факт, что неандертальцы и денисовцы не имели человеческой версии NOVA1. Такое генетическое изменение могло появиться в популяции ранних Homo sapiens в Африке и распространиться благодаря преимуществам, которые предоставляла в сфере коммуникации.

Развитие речи зависит от многих генов и факторов среды, поэтому NOVA1 вряд ли можно назвать единственным "геном языка". Однако результаты исследования свидетельствуют, что даже незначительное генетическое изменение способно влиять на особенности голосового общения и могло сыграть важную роль в эволюции человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что человеческий "ген языка" называется NOVA и он чрезвычайно уникален. Ведь практически все другие млекопитающие имеют одинаковый вариант NOVA1 в своем генетическом коде.

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