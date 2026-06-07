С большим интересом и удивлением прочитал большой текст от Сергея Сидоренко на ЕП о новых/старых требованиях Венгрии.

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Почему с удивлением, потому что как минимум мне неизвестно, чтобы кто-то из чиновников большинства депутатам вот все это сообщил. А выглядит так, что здесь много придется голосовать очень неоднозначных вещей Раде.

Далее текст на языке оригинала

Тому своїм колегам раджу ознайомитися з оригіналом статті, або хоча б прочитати цей і наступний пост.

04 червня прем’єр Угорщини Петер Мадяр оголосив про "повну домовленість" з Києвом щодо прав угорців. Напередодні Угорщина зняла вето, яке тримала 17 місяців.

15 червня у Люксембурзі офіційно відкривають перший кластер переговорів про вступ України до ЄС.

Рішення Угорщини ще не фінальне — погодилися лише на підготовку, лишивши право відкликати "зелене світло".

Умова: до 12 червня уряд України вносить зміни до свого "плану дій", Угорщина читає й підтверджує, що це ті корективи, яких вимагала. Київ обіцяє встигнути.

Посилання на план додають до "проміжних бенчмарків" — критеріїв ЄС для першого кластера. Після правки вони стають офіційними і незмінними; рух до членства залежатиме від їх виконання.

Дві ключові рамки:

Формально це не "умови Угорщини", а захист прав усіх нацменшин — ті самі права отримають румуни, поляки, болгари тощо.

російської мови це не стосується — це прямо пропишуть в усіх законах. Згадок про угорську мову/меншину в законопроєктах не буде.

Більшість пунктів вимагають зміни законів (освіта, держмова, нацменшини), тобто рішень Верховної Ради.

Строки: освіта — до кінця 2026, решта — до кінця 2027.

Що має зробити Україна — і що отримала навзамін підтримку Угорщини.

Освіта:

Статус "школа нацменшини" для ~100 існуючих угорських шкіл Закарпаття (нові не відкривають).

Угорська символіка в таких школах: прапор, написи, гімн (гімн — спірний).

Угорська не лише на уроках, а й на перервах; атестати, ЗНО та вступні до угорських ЗВО — також угорською.

Розширювати обов’язкові предмети українською — лише за згодою 2/3 батьків.

Фіндопомога нацшколам навіть за меншої кількості учнів.

Зміни — лише шкільна освіта (дошкільну, профтех, вищу не чіпають).

Держустрій:

Спецстатус — де меншини понад 10%; за 15% — більше прав.

Статус діє і на рівні району/області → усе Закарпаття отримує статус (перепис 2001 — 12% угорців; зараз ~5%).

Дає: угорську в медицині, на спортивних/наукових заходах, нацсвята; дублювання вивісок — лише коштом місцевої ради.

Україна відстояла: вимога про вивіски на обласному рівні не діє (виняток — табличка на облраді).

Політичні права:

Погодили: у місцях компактного проживання угорська — мова агітації, бюлетенів, оголошень.

Представництво в Раді — "заморозили" (Україна переходить на пропорційну систему; окремий округ у Берегові неможливий). Шукатимуть рішення з Радою Європи та ОБСЄ.

Не узгодили: гімн. Відхилили: "культурну автономію" (після вторгнення — токсично).

Що для України:

Угорщина зобов’язалася зняти вето з усіх 6 кластерів — досить схвалення урядового плану.

Раніше Мадяр вимагав спочатку змінити закони — тепер досить обіцянки.

Чому радять зробити швидше:

Вигідно виконати все вже цього літа: Будапешту критично потрібне фінансування ЄС (мільярди "згорять" до кінця року), і Урсула фон дер Ляєн очікує повернення Угорщини до спільної політики щодо України. Виконавши вимоги зараз, Україна убезпечиться від того, що наступного року вони розростуться.