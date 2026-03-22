Армия Кубы готовится к возможной 'военной агрессии' со стороны США – заявление МИД

Куба готовит свои вооруженные силы к возможному военному конфликту с Соединенными Штатами. Военные страны уже готовятся к такому сценарию, и было бы наивно игнорировать риск конфликта.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио в интервью, которое вышло в эфир 22 марта на телеканале NBC News.

"Наши военные всегда готовы, и сейчас они готовятся к возможности военной агрессии", – сказал дипломат.

Напряжение между странами

Фернандес де Коссио отметил, что руководство Кубы не видит оснований для войны, но учитывает общую ситуацию в мире. Он подчеркнул, что Гавана "действительно надеется", что конфликта удастся избежать.

В то же время напряженность между США и Кубой возросла после военной операции США в Венесуэле. В результате этой операции был задержан президент Николас Мадуро, который поддерживал тесные связи с кубинскими властями.

После этой операции президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявили, что подобные действия могут коснуться и Кубы. Рубио тогда сказал, что на месте кубинского руководства он бы "волновался".

Сам Фернандес де Коссио в ответ заявил, что Куба является суверенным государством и имеет право оставаться таковым. "Мы не знаем, о чем они говорят. Но Куба имеет право быть суверенной страной", – подчеркнул он.

Энергетический кризис

В январе президент США подписал указ, предусматривающий введение пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. По словам кубинской стороны, это повлияло на поставки топлива и вызвало серьезные перебои в энергосистеме.

Жители острова в последнее время сталкиваются с ежедневными отключениями электроэнергии. А 22 марта энергосистема Кубы снова потерпела сбой – это уже третий масштабный блэкаут за месяц.

Фернандес де Коссио заявил, что дефицит топлива является следствием действий США. "Сегодня США угрожают мерами странам, которые могли бы экспортировать топливо на Кубу, и именно поэтому мы давно его не получаем", – сказал он. Дипломат добавил, что ситуация очень сложная, но власти пытаются справиться с ней.

Переговоры сторон

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Куба "скоро рухнет" и ее руководство стремится договориться с США. Позже он также говорил, что для него было бы "честью" взять под контроль Кубу.

На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что стороны ведут переговоры, чтобы избежать военного конфликта. В то же время в Гаване отмечают, что вопрос политической системы не является предметом обсуждения.

Фернандес де Коссио подчеркнул, что смена власти не рассматривается в переговорах. "Ни одна суверенная страна не ведет переговоры о структуре своего правительства", – сказал он.

Напомним, Куба резко отреагировала на информацию о возможных требованиях США отстранить президента Мигеля Диас-Канеля с должности в рамках двусторонних переговоров. В Гаване отметили, что вопрос власти является внутренним делом государства и не может быть предметом внешнего диалога.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся "забрать" Кубу. Мол, он мог бы освободить, захватить или же сделать с этой территорией "все, что захочет".

