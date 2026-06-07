Думаю как бы так написать, чтобы вы все поняли. Мне сильно не понравился вариант с письмом Зеленского к Путину. Это уже не до шуток. Я продолжаю настаивать на нормальных переговорах. Понимаю, что это россияне, но и то, что это не пиар и шутки. Это люди и человеческие жизни.

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Кстати, жду срочно новый и современный закон о правилах дорожного движения, европейский. Людей у нас на дорогах убивают как кур.

Срочно жду, в этом никто нам не мешает.