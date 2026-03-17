'Я могу делать с ней все, что захочу': Трамп не исключил захват Кубы Соединенными Штатами. Видео

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся "забрать" Кубу. Мол, он мог бы освободить, захватить или сделать с этой территорией "все, что захочет".

Такие заявления прозвучали в понедельник, 16 марта, во время брифинга республиканца в Овальном кабинете Белого дома. Общение президента с прессой транслировалось в YouTube.

Трамп прямо заявил о своей амбициозной цели

"Когда вы говорите, что Куба будет следующей... Это будет больше похоже на операцию в Иране или на операцию в Венесуэле?" – спросил американского руководителя один из сотрудников СМИ.

"Не могу этого сказать. Могу сказать, что они разговаривают с нами. Это нация неудач: у них нет денег, нет нефти, нет ничего. У них красивая земля, красивый вид, знаете. Это красивый остров. И, думаю, у них замечательные люди", – ответил Трамп.

Он сказал, что знает многих бывших жителей Кубы, с которыми там "обращались ужасно", поэтому они переехали в США и разбогатели. Кубинцы очень предприимчивые и умные, отметил глава Белого дома.

"Знаете, я всю жизнь слышал о Соединенных Штатах и Кубе. "Когда Соединенные Штаты это сделают?" Я действительно верю, что мне выпадет честь "взять" Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", – признался президент.

"Взять Кубу?" – переспросил один из журналистов. "Взять Кубу, в той или иной форме, да... Имею в виду, или я ее освобожу, или захвачу, – думаю, я могу сделать с ней все, что захочу. Они сейчас очень ослабленная нация. Долгое время у них были очень жестокие лидеры", – заявил Трамп.

Он сказал, что чрезвычайно жестоким был Фидель Кастро, таким же жестоким – его брат Рауль Кастро. "Вот так они и правили, правили с помощью насилия", – отметил республиканец, добавив, что многие выходцы из Кубы хотели бы вернуться домой. После этого Трамп оборвал свои размышления, перейдя к следующему вопросу.

Как писал OBOZ.UA:

– Куба начала переговоры с США на фоне острого энергетического кризиса из-за нефтяной блокады, введенной администрацией Дональда Трампа. Власти карибской страны надеются, что диалог поможет уменьшить напряжение и найти взаимопонимание.

– Ранее американский президент уже говорил о том, что рассматривает возможность "дружественного" захвата Кубы.

