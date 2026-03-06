'Мы ждем их': в Иране заявили, что готовы отразить сухопутное вторжение США

Режим Ирана якобы готов к наземному вторжению американских войск. Любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта действующая власть этой исламской страны отвергает.

Об этом в эфире американского вещателя NBC заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Более того, он заверил, что Иран и раньше, и сейчас "не просит прекращения огня".

Мы ожидаем их

Американский вещатель отмечает, что иранский чиновник в целом "отвечал дерзким тоном".

"Нет, мы (не просим прекращения огня), ждем американских военных. Потому что мы уверены, что можем им противостоять, а это является для них большой катастрофой", – в частности, сказал Арагчи.

"Мы и в прошлый раз не просили о прекращении огня. В тот раз именно Израиль просил о прекращении огня – они просили о безусловном прекращении огня после 12 дней, в течение которых мы сопротивлялись их агрессии", – добавил он, имея в виду 12-дневную операцию в июне прошлого года, во время которой израильские и американские военные атаковали ядерные объекты Ирана.

Переговоры невозможны

Еще на прошлой неделе Арагчи был совсем в другом месте, напоминает американский вещатель. В частности, иранский чиновник в Женеве вел переговоры с американским посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Но с прошлой недели Арагчи уже не общался с Уиткоффом или Кушнером, утверждает он. По его словам, переговоры между существующим режимом Ирана и администрацией текущего президента США невозможны.

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами, и особенно с этой администрацией. Мы вели переговоры дважды в прошлом году и в этом году, а потом, посреди переговоров, они напали на нас. Поэтому мы не видим никакой причины, почему мы должны снова сотрудничать с теми, кто это сделал, кто не является честным в переговорах", – сказал Арагчи.

Война против Ирана

Еще 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. А еще позже начались атаки непосредственно по странам ЕС.

В свою очередь авиация Воздушных сил США и Израиля также атаковали объекты в Иране (в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля).

Между тем Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

