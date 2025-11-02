Тегеран восстановит свои ядерные объекты 'с большей мощностью': президент Ирана ответил Трампу

Иран восстановит свои ядерные объекты "с большей мощностью". Впрочем, Тегеран не стремится получить это смертоносное оружие.

Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан, отвечая американскому лидеру Дональду Трампу, который предупредил, что прикажет провести новые атаки на ядерные объекты страны, если Тегеран попытается возобновить их работу после июньской атаки на них США. Его цитирует Reuters.

Отмечается, что Пезешкиан сделал эти комментарии во время визита в Организацию по атомной энергии страны, во время которого он встретился с руководителями высшего звена ядерной промышленности Ирана.

"Разрушение зданий и заводов не создаст для нас проблемы, мы все отстроим, и с большей силой", – заявил президент Ирана государственным СМИ.

Пезешкиан утверждает, что ядерная программа Ирана предназначена исключительно для гражданских целей.

"Все это предназначено для решения проблем людей, борьбы с болезнями и здоровьем", – сказал Пезешкиан, имея в виду ядерную деятельность Ирана.

Что предшествовало

В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам, которые, по словам Вашингтона, были частью программы, направленной на разработку этого оружия.

В конце июля 2025 года президент США Дональд Трамп снова пригрозил Ирану новыми бомбардировками ядерных объектов. Американский президент подчеркнул, что армия США осуществит еще одну атаку, как только посчитает это нужным.

Кроме того, Трамп отмечал, что Иран окончательно не отказался от своей ядерной программы и, вероятно, может восстановить ее в другом месте. Если такое произойдет, это будет проблемой, подчеркивал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Причем это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

Также в Иране сказали, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка иранских ядерных объектов "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

