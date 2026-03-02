Зафиксированы прямые попадания: появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля. Фото

В сети появляется все больше спутниковых снимков, которые подтверждают эффективную работу авиации Воздушных сил США и Израиля. В Иране зафиксированы значительные разрушения.

Видео дня

Они заметны в частности на авиабазе Захедан и на территории аэропорта Конарак. Об этом пишут журналист The New York Times Кристиан Триберт и военный обозреватель Игаль Левин.

В международном аэропорту Конарак поражена база беспилотников, бункеры для хранения, склады и другие инфраструктурные объекты.

Кроме того, были нанесены точные удары по нескольким ангарам для самолетов. Левин отметил пробитие защищенных укрытий, вероятнее всего – с использованием противорадиолокационной ракеты и малых корректируемых бомб с бетонобойной боевой частью GBU-39 Small Diameter Bomb.

"А это военно-морская база Конарак: уничтоженные и тонущие корабли, а также несколько зданий, ставших мишенями ударов. Поднимается густой черный дым", – пишет Триберт.

На авиабазе Захедан была уничтожена радиолокационная система (РЛС).

Как сообщал OBOZ.UA, появились подробности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его резиденции было нанесено около 30 авиаударов. В момент атаки в здании находился сам аятолла, а также практически все руководство страны: резиденция была разрушена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!