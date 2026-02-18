США и Иран похвастались 'прогрессом' в ядерных переговорах в Женеве: какие детали еще надо согласовать

Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоялись переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе. Стороны "достигли прогресса", но "еще есть много деталей для обсуждения".

Видео дня

Тегеран предложил провести еще одну встречу в течение следующих двух недель. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, после переговоров с посланцами президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом иранцы предложили вернуться в течение следующих двух недель с детальными предложениями "по устранению некоторых открытых пробелов в наших позициях".

На вопрос о результатах переговоров американский чиновник сказал, что они прошли "как и ожидалось".

Что говорят в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что эти переговоры были "серьезными, конструктивными и позитивными". По его словам, по сравнению с предыдущей встречей "был достигнут значительный прогресс, и теперь у нас есть более четкий путь".

"Были представлены и серьезно обсуждены различные идеи. В конце концов, нам удалось достичь общего понимания по ряду руководящих принципов, на основе которых мы будем двигаться вперед и начнем работать над текстом потенциального соглашения. Это не означает, что мы можем быстро достичь соглашения, но по крайней мере путь начат", – сказал Арагчи в интервью иранскому государственному телевидению.

Он заявил, что обе стороны договорились работать над проектами потенциальной сделки, обменяться текстами, а затем определить дату третьего раунда переговоров.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который был посредником, заявил, что второй раунд переговоров завершился "значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов". Дух этих встреч был "конструктивным".

"Вместе мы приложили серьезные усилия, чтобы определить ряд руководящих принципов для окончательного соглашения. Еще много работы впереди, и стороны имеют четкие следующие шаги к следующей встрече", – сказал аль-Бусаиди.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут длиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану вновь будут нанесены удары.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме договорились, что Штаты усилят экономическое давление на Иран, главным образом в отношении продажи нефти Китаю. По состоянию на сейчас более 80% иранского экспорта нефти идет в КНР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!