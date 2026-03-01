Иран запустил две ракеты по Кипру, где расположены военные базы Британии

Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании. Однако, вероятно, снаряды не были нацелены на британские объекты.

Об этом в комментарии для Sky News рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили. По его словам, примерно 300 британских военных находились в Бахрейне, вблизи мест, куда были направлены иранские ракеты.

Некоторые военные оказались в нескольких сотнях метров от места ударов. Несмотря на это, по словам Гили, ракеты не были нацелены на военные базы Британии.

"Мы почти уверены, что они не были направлены на наши базы", – заявил он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Иран демонстрирует "безразборчивость" ракетных атак. Он призвал режим прекратить неконтролируемые атаки.

По его словам, Великобритании важно участвовать в скоординированных оборонительных операциях в регионе, защищая как Катар, так и Кипр от возможных дроновых или ракетных атак. Министр добавил, что любые действия Великобритании в регионе полностью соответствуют международному праву.

Напомним, после появления информации о смерти верховного лидера Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале большой наступательной кампании, направленной против США и Израиля. Под ударами оказались 27 американских баз в регионе и ряд израильских объектов.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Американский президент предупредил, что лучше иранскому режиму воздержаться от любых действий против Соединенных Штатов.

