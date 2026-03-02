'В наших военных возможностях ничего не изменилось': Иран заявил, что будет 'защищаться без всяких ограничений'

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что убийство аятоллы Али Хаменеи сделало этот конфликт более сложным и опасным. Он отметил, что Тегеран имеет полное право защищать себя после совершенных атак.

В Иране не определяют для себя никаких ограничений или запретов в обороне. Об этом Арагчи сказал в интервью телеканалу "Аль-Джазира", его цитирует TRT Haber.

"То, что мы делаем, является актом самообороны... Никто не может сказать нам, что мы не имеем права защищаться. Мы защищаемся, мы делаем все необходимое, и мы не устанавливаем себе никаких ограничений в защите нашего народа", – заявил он.

Арагчи ответил на вопрос о масштабах нанесенного ущерба военной инфраструктуре Ирана и последствий для обороны страны.

"Несомненно, мы потеряли некоторых наших командиров, это факт, и их имена уже были обнародованы, но другой факт заключается в том, что в наших военных возможностях ничего не изменилось", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет провести с ним переговоры после недавних американских ударов по стране. По его словам, он согласился на разговор.

