Ближний Восток под обстрелом: Иран атаковал ряд стран, в которых есть базы США. Фото, видео и все подробности

Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива. Целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.

Видео дня

Многочисленные взрывы прогремели в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре, в КСИР похвастались "четырьмя пораженными американскими базами". Об иранских ударах сообщает CNN.

Иран атаковал арабские страны, где есть военные объекты США

"Сообщается о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре, где расположены базы США. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан немедленно переместиться в ближайшее безопасное место", – указано в сообщении издания.

По данным бахрейнского информационного агентства BNA, под ракетной атакой оказался Центр обслуживания Пятого флота США. Эта атака "непосредственно задела инфраструктуру американских военно-морских сил в регионе".

Впоследствии удар подтвердили власти Бахрейна, которые заявили, что Иран совершил "вопиющее нарушение суверенитета и безопасности королевства".

Также, по данным Reuters, взрывы прогремели в столице Объединенных Арабских эмиратов – Абу-Даби, также сообщалось об атаке на Дубай.А Clash Report сообщает о "взрывах в Саудовской Аравии и Иордании" – правда, с предостережением, что информация пока не подтверждена.

А в Катаре сначала заявили о перехвате в своем воздушном пространстве двух иранских ракет, впоследствии Министерство обороны страны отчиталось о сбитии всех ракет, которыми Иран пытался нанести удары по этой стране – и они были уничтожены, согласно заявлению министерства, до того, как вошли в воздушное пространство государства.

"Мы имеем полную способность защитить страну и отразить любую внешнюю угрозу", – заявляет катарское министерство, добавляя, что ситуация в Катаре является "безопасной и стабильной".

Вероятной целью атаки в этой стране называют авиабазу Аль-Удейд.

В ОАЭ также заявили о перехвате иранских ракет, однако, похоже, не всех: по данным Al Jazeera, в Абу-Даби по меньшей мере один человек погиб.

Власти страны назвали иранскую атаку "возмутительным нарушением национального суверенитета и международного права" и заявили, что "оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию".

На фоне иранских атак в Катаре закрыли воздушное пространство. К такому же шагу прибегли в ОАЭ.

Посольство США в Катаре объявило предупреждение, приказывая оставаться в укрытии из-за ракетной угрозы.

В КСИР заявили об ударах по четырем американским базам в регионе

Иранские СМИ тем временем начали сообщать, что Корпус стражей исламской революции атаковал четыре американские базы на Ближнем Востоке

Среди атакованных объектов государственное СМИ Ирана Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции назвало:

авиабазу Аль-Удейд в Катаре

авиабазу Аль-Салем в Кувейте

авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ

базу Пятого флота США в Бахрейне

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 февраля Израиль вместе с США начал "превентивную атаку" на Иран. В столице страны и ряде других мест прогремели взрывы. Сообщалось об ударах по военным и ядерным объектам, а также по правительственным зданиям.

Вскоре после начала атаки Иран анонсировал "удары мести" – и запустил ракеты и дроны по Израилю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!