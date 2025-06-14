Израиль нанес удары по газовому месторождению на юге Ирана. Фото и видео (обновляется)

В субботу, 14 июня, Израиль продолжил наносить удары по территории Ирана. Страна реализовывает операцию "Восходящий лев", направленную против ядерной и ракетной иранской угрозы.

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О ходе операции информируют в Армии обороны Израиля, а также иранские и израильские СМИ. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

21:00 – Вечером 14 июня иранские СМИ сообщили о мощном взрыве после удара израильского беспилотника по газовому месторождению Южный Парс в южном портовом городе Канган в Иране.

"Израильский беспилотник врезался в один из нефтеперерабатывающих заводов 14-й фазы на Южном Парсе, что вызвало мощный взрыв и пожар на заводе", – сообщало информационное агентство Tasnim, передает The Times of Israel.

Впоследствии стало известно, что добыча 12 миллионов кубометров газа с платформы 14-й фазы временно остановлена "до тех пор, пока этот участок завода не будет вновь введен в эксплуатацию". Удар Израиля привел к пожару, который, как утверждают в Министерстве нефти Ирана, впоследствии был ликвидирован.

Отметим, что месторождение Южный Парс, расположенное в южной провинции Бушер, является одним из двух основных объектов добычи углеводородов в Иране.

20:00 – В ЦАХАЛ заявили о полном контроле неба над столицей Ирана. Там сообщили, что более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над городом. Она завершилась успехом и "Тегеран больше не имеет воздушного иммунитета".

17:55 – Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о полной поддержке Ирана. Он также призвал мусульманские страны к немедленной консолидации против Израиля. Выступая в Национальной ассамблее, министр отметил, что "судьба Ирана может постигнуть каждого", если страны Исламского мира не начнут действовать сообща.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Тем временем Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Десятки людей получили ранения, есть погибшие. Министр обороны Израиля Кац сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как решился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

Впоследствии стало известно, что большинство иранских ракет израильская ПВО смогла перехватить, однако часть достигла целей в разных уголках страны и вызвала разрушения. По меньшей мере три человека погибли, еще более 150 были ранены.

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