"Донесли лично Путину": Буданов прояснил ситуацию с перемирием

Киев действительно предлагал Москве режим прекращения огня – как на фронте, так и в тылу. Условия предложения были переданы лично российскому диктатору Владимиру Путину.

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Однако ответа на это предложение Киев от Москвы так и не получил – если не считать таковым новые удары врага. Об этом "Суспільному" рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Что сказал Буданов

По словам главы ОПУ, информация о предложении Киева относительно прекращения огня соответствует действительности. Это предложение не просто передали Москве: оно было доведено лично до Путина.

Как отметил Буданов, украинское предложение предусматривало установление режима тишины как в отношении ударов по тыловым городам, так и на фронте.

"Но дроны летают, вы все видели", – подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что в Киеве в воскресенье ожидают спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Оба сейчас находятся в Москве.

Когда они прибудут в украинскую столицу, Россия, по мнению Буданова, не будет наносить удары, по крайней мере, по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне слухов о перемирии РФ похвасталась новым циничным ударом по Украине. Враг атаковал ряд областей, включая Киевскую. Под ударом вновь оказались гражданские предприятия, склады с продуктами и товарами повседневного спроса, а также жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.

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