Вместе с Ираном: хуситы заявили о ракетных ударах по Израилю

Йеменские хуситы заявили, что за прошедшие сутки запустили по территории Израиля несколько баллистических ракет. По словам боевиков, ракетные удары осуществлялись в координации с Ираном.

Видео дня

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что в ходе атаки были применены гиперзвуковые баллистические ракеты "Палестина-2". Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Йемена в соцсети Х.

Хуситы утверждают, что ракетные силы провели военную операцию по поражению уязвимых израильских вражеских целей в районе Яффа, используя ряд гиперзвуковых баллистических ракет "Палестина-2" в разное время в течение последних 24 часов. При этом хуситы отмечают, что эта операция была скоординирована с действиями, проведенными иранской армией против Израиля.

Также Сари заяви, что йеменские вооруженные силы поддерживают народ, армию и руководство Ирана в "борьбе против жестокой сионистской агрессии". Представитель хуситов подчеркнул, что иранская армия "наносит удар за ударом по объектам, штаб-квартирам и базам".

Кроме того, представитель хуситов призвал все арабские и исламские страны присоединиться к войне против Израиля.

"Вооруженные силы Йемена, с гордостью следящие за этими событиями, подтверждают, что они привержены завету и обещанию с народом Газы и его верными, свободными моджахедами, пока агрессия против них не прекратится и осада не будет снята. Возьмите на себя инициативу, чтобы остановить преступления Израиля против вашего народа в Газе, ибо то, что постигнет их сегодня, постигнет и вас завтра", – заявил Сари.

"Палестина" – йеменская ракетная система с дальностью действия 2300 км. Она поступила на вооружение йеменских хуситов во время палестино-израильской войны. Система включает в себя баллистическую ракету "Палестина-1", анонсированную 3 июня 2024 года, и гиперзвуковую ракету "Палестина-2", анонсированную 15 сентября 2024 года. Это вооружение хуситы неоднократно использовали для бомбардировки целей в Израиле.

Вес боевой части ракеты "Палестина-2" неизвестен. При этом известно, что ракета имеет дальность 2150 км и может развивать скорость 16 Махов (19600 км/ч).

Напомним, Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы уничтожить подземный ядерный объект Фордо.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!