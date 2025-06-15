В Иране заявили о готовности отказаться от ядерного оружия и заключить соглашение: детали

На третий день массированных израильских атак по Ирану и ответных ударов из Тегерана прозвучали заявления, якобы страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия. Вместе с тем там не верят в непричастность США к атакам и утверждают, что Тель-Авив "не хочет никакой договоренности".

Видео дня

Такие заявления, предварительно, от иранского минобороны, появились в сети 15 июня. Но стоит заметить, что все они распространились через российские ресурсы и в характерном Кремлю стиле (нарративы вроде того, как Москва обвиняет Киев в "нежелании мирного урегулирования" войны).

"Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики", – говорится в таких публикациях со ссылкой на слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Иранский чиновник, согласно сообщению, заявил, что в этот день Тегеран должен был представить свой план ядерной сделки с США, который "мог бы проложить путь к заключению договора".

"Совершенно очевидно, что израильский режим не хочет никакой сделки", – опять же процитировали его слова росСМИ.

Кроме этого, Аббас Арагчи на встрече с иностранными послами в Тегеране сказал, что Иран не верит заявлениям США о том, что Вашингтон не причастен к ударам по иранским ядерным объектам.

"За последние два дня мы получили от США заверения по разным каналам, в которых утверждается, что они не принимали и не будут принимать участия в этом нападении. Как я уже сказал, мы не верим этим заявлениям, поскольку имеющиеся у нас доказательства свидетельствуют об обратном", – высказался министр.

По его мнению, израильская атака "направлена на подрыв дипломатии и переговоров" между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Мы сожалеем, что США присоединились к этим действиям", – добавил он.

Напомним, что во время первой волны операции "Восходящий лев" израильские силы поразили иранский ядерный объект в Натанзе, а в ходе второй – еще один важный ядерный объект страны в Исфагане. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обеим ядерным площадкам был "нанесен серьезный ущерб", что "затормозило ядерную программу Ирана на несколько лет".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном выгодна России: в частности, может помочь российской военной машине вследствие роста цен на нефть. По его словам, санкции против агрессора тогда сводятся на нет, также в какой-то степени этот конфликт затмевает войну РФ против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!