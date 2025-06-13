Под вечер 13 июня Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

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Об этом сообщило агентство Fars. Иранские государственные СМИ пока не предоставили информации об этих событиях.

По информации Fars, взрывы произошли на поверхности, тогда как ядерный объект расположен на глубине нескольких сотен метров под землей.

Associated Press пишет, что взрывы были такой силы, что их слышали по всему Тегерану. Жители иранской столицы рассказали, что слышали их на востоке, западе и в центре столицы. В то же время репортер AP, который находится в северной части города, также слышал взрыв.

Отметим, что иранский подземный завод по обогащению урана Фордо расположен примерно в 32 км к северо-востоку от иранского города Кум.

О взрывах на севере Ирана, в районе города Кум сообщило также NBC.

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