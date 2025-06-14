Есть жертвы, десятки людей ранены: появились фото и видео последствий удара Ирана по Израилю

В течение всей ночи на 14 июня по всей территории Израиля звучали сирены воздушной тревоги из-за массированной ракетной атаки Ирана. Большинство иранских ракет израильская ПВО смогла перехватить, однако часть достигла целей в разных уголках страны и причинила разрушения.

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Западные СМИ публикуют кадры с мест попаданий, зафиксировавшие ужасающие разрушения, в том числе и жилых домов. А The Jerusalem Post по состоянию на 11 часов дня по киевскому времени сообщал по меньшей мере о трех погибших и более 150 раненых израильтянах.

Двое из трех погибших, о которых известно на момент публикации, погибли в результате иранского удара по жилому району в Ришон-ле-Ционе, четвертом по величине городе Израиля, расположенном к югу от Тель-Авива. Там были полностью разрушены несколько домов, под их завалами экстренные службы ищут людей.

В частности, объективы камер СМИ выхватили драматический кадр: полицейская несла двухмесячного младенца, которого спасли из-под завалов.

В Национальном агентстве по реагированию на чрезвычайные ситуации Маген Давид Адом (MDA) заявили, что их сотрудники "столкнулись со значительными разрушениями нескольких зданий", когда прибыли на место происшествия.

"Некоторые раненые оказались под завалами; другие были ранены, однако выбрались сами. Это была сложная и комплексная ситуация, и мы продолжаем поиски, чтобы убедиться, что никто не остался в ловушке", – говорится в заявлении представителей MDA.

Около 10 утра по киевскому времени в Ришон-ле-Ционе было известно по меньшей мере о 19 пострадавших.

Фиксировались попадания и в других городах Израиля. В частности, CNN публиковало видео, как утверждается, падения иранской ракеты вблизи Кирии, района Тель-Авива, где расположены военные штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерства обороны страны.

"На видео, снятом свидетелем из соседнего здания, видно, как несколько ракет-перехватчиков запускаются с земли в небо, когда Иран нанес ответные удары по Израилю в ночь на субботу. Через мгновение ракета ударяется о землю, вызывая мощный взрыв, и с места удара поднимаются большие клубы дыма... На видео последствий видно, что многоквартирный дом получил серьезные повреждения", – комментируют кадры корреспонденты издания.

В целом Иран совершил несколько волн ракетных атак, которые продолжались ночью и утром. В ЦАХАЛ журналистам CNN заявили, что "не комментируют информацию о попаданиях и их местонахождении".

Напомним, в ночь на 13 июня Иран и Израиль снова обменялись ударами.

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