Иран ударил по Израилю новейшими ракетами Emad, Qadr и Kheybar-Shekan: что это за оружие

В рамках серии атак по израильским городам Хайфа и Тель-Авив Иран применил свои новейшие баллистические ракеты Emad, Qadr и Kheibar Shekan. Это оружие средней дальности, имеющее передовую систему наведения и управления, и способное поражать цели на расстоянии примерно 1500-2000 км.

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О применении этих ракет сообщило издание Iranwire. OBOZ.UA рассказывает подробнее о том, что известно об иранском вооружении, которое производится на сверхсекретных заводах.

Как известно, в субботу, 14 июня, Иран начал новую волну комбинированных ракетных и беспилотных атак и, среди прочих целей, поразил нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфа. По данным СМИ, удары были нанесены ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan, которые считаются одними из самых современных разработок Ирана.

Emad

Жидкотопливная баллистическая ракета средней дальности, производная от Shahab-3. Способна нести 750 кг полезной нагрузки на дальности 1700 км с точностью поражения цели до 10 м.

Разработка имеет передовую систему наведения и управления в носовом конусе. Отмечается, что измененная конструкция может сделать возможной детонацию боеголовки высоко над целью, что делает ее более пригодной для воздушного взрыва химического, биологического или детонации ядерного оружия, а также для ядерной электромагнитной импульсной атаки.

Ракета Emad была передана на вооружение вооруженных сил Ирана в 2016 году.

Qadr-110 (Ghadr-110)

Баллистическая ракета средней дальности с дальностью полета почти до 2000 км. Считается, что она имеет первую ступень на жидком и вторую – та твердом топливе. Способна поражать цели с точностью до 110 м.

Ракета выпускается в трех вариантах: Qadr S с дальностью 1350 км, Qadr H – 1650 км и Qadr F – 1950 км. Ракеты серии Qadr-110 несут боевую часть массой от 650 до 1000 кг.

Ракета полностью производится в Иране на сверхсекретном предприятии Hemmat Missile Industries Complex. Иранские вооруженные силы впервые продемонстрировали это оружие публике на ежегодном военном параде по случаю годовщины ирано-иракской войны.

6 ноября 2023 года хуситы из Йемена запустили Ghadr-110 в сторону Израиля, однако система Arrow-3 перехватила ракету еще за пределами атмосферы Земли. Этот случай считается первым боевым столкновением в космическом пространстве в истории человечества.

Kheibar Shekan

Еще одна иранская баллистическая ракета средней дальности, которую эксплуатируют Космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она использует твердое топливо и весит меньше, чем аналогичные разработки, что позволяет ей хорошо маневрировать.

Также Kheibar Shekan называют баллистической ракетой большой дальности и ракетой с точным наведением, что позволяет ей пройти через противоракетный щит.

Согласно заявленным характеристикам, ракета обладает высокой точностью и способностью поражать цели на расстоянии и радиусе 1450 км. Ее боеголовка выдерживает очень высокие температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Израиль заявил об успешных ударах по складам с ракетами и пусковым установкам Ирана. В сети появились видео с кадрами, как Воздушные силы страны ударили по десяткам иранских установок для запуска ракет класса "земля-земля".

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