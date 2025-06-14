Израиль заявил об уничтожении подземного склада и десятков пусковых установок баллистических ракет. Видео

Израиль в субботу, 14 июня, заявил об успешных ударах по складам с ракетами и пусковым установкам Ирана. Там в частности показали, как Воздушные силы Израиля ударили по десяткам иранских установок для запуска ракет класса "земля-земля".

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Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. Там также проинформировали об ударе по подземному объекту на западе Ирана, который использовался для хранения и запуска ракет класса "земля-земля" и крылатых ракет.

"Сегодня истребители ЦАХАЛа под руководством разведывательного управления нанесли удар по подземному объекту, содержавшему туннели для хранения ракет класса "земля-земля" и крылатых ракет, а также шахты систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Также Воздушные силы Израиля атаковали ракетные установки, которые были готовы к запуску в направлении израильского тыла, на западе Ирана.

"Самолеты ВВС, летавшие в иранском небе, идентифицировали пусковые установки и, быстро приблизившись, атаковали их и сорвали будущие запуски ракет по израильскому тылу", – сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ также показали кадры, на которых видно поражение иранских пусковых установок для баллистических ракет.

Мы также писали о том, что Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации около 20 высокопоставленных иранских военных в ходе масштабной операции, продолжающейся уже второй день. Среди них – руководители разведки, ракетных сил и командиры, которые планировали атаки на Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военно-воздушные силы еще не нанесли разрушительные удары по всем ядерным объектам Ирана. Но всему свое время, заявили в Израиле.

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