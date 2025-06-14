'Судьба Ирана может постигнуть каждого': Пакистан призвал мусульманские страны объединиться против Израиля

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о полной поддержке Ирана. Он также призвал мусульманские страны к немедленной консолидации против Израиля.

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Выступая в Национальной ассамблее, он отметил, что "судьба Ирана может постигнуть каждого", если страны Исламского мира не начнут действовать сообща. Об этом сообщает Aljazeera.

"Мы поддерживаем Иран и будем поддерживать его на всех международных форумах, чтобы защитить его интересы", - заявил министр обороны Пакистана.

По его словам, Израиль ведет агрессивную политику против Ирана, Йемена и Палестины. В связи с этим он призвал мусульманские страны разорвать дипломатические отношения с Израилем и обратился к Организации исламского сотрудничества (ОИС) с призывом созвать срочное заседание для разработки совместной позиции.

"Израиль нацелился на Иран, Йемен и Палестину. Если мусульманские страны не объединятся сейчас, каждую из них постигнет та же участь", - сказал он.

Свою позицию также озвучил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Он назвал израильскую атаку на Иран "вопиющим нарушением суверенитета" и осудил действия Тель-Авива.

Пакистан и Иран имеют общую границу длиной более 750 км, и на фоне роста напряжения Исламабад демонстрирует четкую политическую поддержку Тегерана.

Напомним, в ночь на 13 июня Иран и Израиль снова обменялись ударами.

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