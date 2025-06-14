'Тегеран больше не имеет иммунитета': в ЦАХАЛ заявили о полном контроле неба над столицей Ирана

В ночь на 14 июня Израиль в рамках продолжающейся военной операции "Восходящий лев" нанес еще один массированный воздушный удар по Ирану. Более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над иранской столицей. Операция завершилась успехом и "Тегеран больше не имеет воздушного иммунитета".

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Об этом рассказал представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эфи Дефрин. Он отметил, что ВВС Израиля поразили 40 военных объектов, включая системы противовоздушной обороны и связанные с ними средства.

Доказательством того, что "Тегеран больше не имеет воздушного иммунитета", являются сроки операции. Истребители и дроны Израиля "кружили над Тегераном около двух с половиной часов" без каких-либо препятствий.

"И сейчас десятки самолетов свободно летают над Тегераном, благодаря нашим ночным ударам, которые нейтрализовали все угрозы со стороны иранских систем противовоздушной обороны. Причем это арена, на которой истребители ВВС Ирана действуют впервые. Также это самая глубокая дальность полета, которой мы когда-либо достигали в Иране", – отметил генерал.

По словам Эфи Дефрина, израильские истребители преодолели весь путь до Тегерана без препятствий.

"Таким образом, мы установили и имеем полное воздушное преимущество от западного Ирана до Тегерана", – подчеркнул он.

Всего за время операции "Восходящий лев" израильтяне нанесли удары по более 150 военным целям и более 400 отдельным объектам. ВВС Израиля и разведка "готовились к этому моменту годами", доложил Эфи Дефрин.

Также прошлой ночью израильтяне нанесли удар по ядерному объекту иранского режима в районе Исфахана. На объекте, как считается, проводились процессы реконверсии (то есть, переработка обогащённого урана для военных целей).

"Мы зашли на объект и демонтировали сооружение, которое использовалось для обогащения урана, а также инфраструктуру для переработки обогащенного урана, лаборатории и дополнительные сооружения. Демонтаж этих компонентов нанес значительный удар по способности Ирана продвигаться к изготовлению ядерного оружия", – отметил генерал.

Отдельно Эфи Дефрин отметил, что вчера в результате ракетных ударов Ирана по населенным пунктам Израиля погибли трое мирных жителей, а 76 получили ранения. Он подчеркнул: многоуровневые системы обороны не являются идеальными, поэтому надо реагировать на сигналы воздушной тревоги и во время них находиться в укрытиях.

Также генерал обратился к общественности с требованием "не документировать и не распространять места падения ракет".

Как сообщал OBOZ.UA, операция "Восходящий лев" началась в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес первый массированный удар по Ирану. Операция нацелена против ядерной программы Ирана – США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Постпред Израиля подтвердил, что в операции участвовали более 200 самолетов, и было поражено более 100 целей. При этом он повторил слова премьера Израиля, что их страна не воюет с гражданскими, а операция "не была направлена против народа Ирана", поэтому военные "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

Иран также атаковал Израиль в ответ, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA отслеживал за событиями в регионе в режиме онлайн.

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