При молчаливом согласии США: операция Израиля против Ирана продлится неделями

Военная операция Израиля против ядерной программы Ирана, которая началась ночью 13 июня, продлится "недели, а не дни". Предполагают, что она продвигается с молчаливого одобрения Соединенных Штатов Америки.

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Об этом сообщает CNN. Издание ссылается на информацию от источников в Белом доме и Израиле.

Журналисты отметили, что администрация президента США Дональда Трампа не критиковала недельные сроки в частных обсуждениях. В комментарии СМИ чиновник Белого дома заявил, что администрация знает о планах Израиля и неявно поддерживает их. На вопрос о том, как долго может продолжаться конфликт, чиновник ответил, что это зависит от реакции Ирана.

"Администрация Трампа твердо верит, что это можно решить, продолжая переговоры с США", – сказал чиновник, добавив, что Вашингтон не собирается указывать Таль-Авиву делать что-то, кроме как защищаться.

В то же время американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что США не имели никакого отношения к нападению на Иран.

"Если Иран каким-либо образом или в любой форме нападет на нас, вся... мощь вооруженных сил США нападет на вас на уровнях, которых никогда не было. Однако мы можем легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", – предупредил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции против Ирана премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что иранские власти дважды пытались убить президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эти покушения были частью более широкой кампании Тегерана против американских интересов в регионе.

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