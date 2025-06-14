Израиль ликвидировал руководителей военной разведки, полиции и подразделения баллистических ракет Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации около 20 высокопоставленных иранских военных в ходе масштабной операции, которая продолжается уже второй день. Среди них – руководители разведки, ракетных сил и командиры, которые планировали атаки на Израиль.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Еще во время первой волны ударов был убит начальник разведывательного управления Вооруженных сил Ирана Голама-Резу Мархаби. Армия обороны Израиля заявляет, что он "отвечал за оценку разведывательной ситуации для Вооруженных сил Ирана и считался высшим офицером разведки Ирана".

"Мархаби сыграл ключевую роль в оценке разведывательных данных, оперативном планировании и боевой подготовке против Израиля в течение прошлого года и ранее", – заявили в пресс-службе, добавив, что он был "очень уважаемым высокопоставленным чиновником в службе безопасности режима и близким соратником" Мохаммеда Багери, начальника штаба Вооруженных сил, который также был убит.

Также Израиль сообщает об уничтожении "командующего ракетной системы класса 'земля-земля' Корпуса стражей исламской революции Мохаммеда Багери". По данным израильской армии, Багери "руководил большей частью возможностей Ирана в сфере ракет класса 'земля-земля' и крылатых ракет большой дальности". Он был убит во время встречи в подземном командном центре вместе с другими командирами КСИР, которые готовили нападение на Израиль.

Между тем, по сообщениям иранских государственных СМИ, сегодня утром в городе Асадабад, что примерно в 300 км к западу от Тегерана, погибли еще двое офицеров – начальник полиции майор Хабиболла Акбариан и второй лейтенант Амир Хоссейн Сейфи. По данным агентства ISNA, они стали жертвами удара израильского беспилотника, которым Израиль продолжает свою воздушную кампанию против Исламской Республики.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июняликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров. Среди них - руководитель Корпуса стражей исламской революции, командующий иранских военно-воздушных сил Амир Али Хаджизаде.

Всего за несколько часов ночью 13 июня Иран потерял по меньшей мере 20 своих высокопоставленных командиров. Среди них – руководитель Корпуса стражей исламской революции. Тегеран, добавляет издание, частично признал эти потери. В Иране заявили о гибели "нескольких высокопоставленных командиров и шести ученых-ядерщиков". Это произошло во время израильской операции, в ходе которой израильтяне атаковали иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и ликвидировали отдельных командиров и ученых, которые были причастны к разработке Ираном ядерного оружия.

Иран также атаковал Израиль в ответ, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA отслеживал за событиями в регионе в режиме онлайн.

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