Иран запустил баллистические ракеты по территории Израиля: ПВО отражает массированный удар. Фото и видео (обновляется)

Иран атаковал Израиль, выпустив баллистические ракеты. Эти действия стали ответом после ударов израильских сил по ядерным объектам и военным целям на территории Ирана. Населению приказано срочно перейти в укрытие и оставаться там до дальнейших указаний.

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Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По их информации, недавно был зафиксирован запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн

23:20 – Армия обороны Израиля сообщила, что удары были направлены по авиабазам вблизи городов Хамадан и Тебриз, которые используются ВВС Ирана. Отмечается, что объект вблизи Тебриза был полностью разрушен..

23:18 – Израильский подполковник Авихай Адраи в соцсети X опроверг фейковые сообщения, распространяемые в сети, о якобы сбивании двух израильских истребителей F-35 силами иранской ПВО.

Ранее иранское издание Tasnim со ссылкой на своего военного корреспондента заявило, что ПВО Ирана якобы уничтожила два израильских самолета, а женщину-пилота одного из них взяли в плен. Однако эти сообщения не подтверждены никакими доказательствами и были опровергнуты израильской стороной.

23:15 – По информации The Times of Israel в результате атаки Ирана с баллистической ракетой на Израиль около 35 человек получили ранения.

Одна женщина находится в критическом состоянии, четверо имеют ранения средней тяжести, девять - от легких до умеренных, а остальные получили незначительные травмы или страдают от острой тревоги. Пострадавших доставили в больницы Бейлинсон, Сураски и Шеба в центральном Израиле.

23:00 – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X обратился непосредственно к народу Ирана, призывая гражданских граждан "подняться и выразить свою позицию". По словам Нетаньяху, за последние сутки Израиль уничтожил ключевой объект обогащения урана в Иране, значительную часть арсенала баллистических ракет, высокопоставленных военных командиров и ведущих ядерных ученых.

"Впереди нас ждет еще больше. Режим не осознает, что его ожидает. Он никогда не был таким слабым", – заявил он.

22:50 – Аналитик открытых данных Дэмиен Саймон опубликовал в своем Твиттере спутниковые снимки, как утверждается, последствий удара именно по этим объектам.

Первый набор спутниковых снимков, демонстрирующих повреждения на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе, нанесенные во время израильской операции "Восходящий лев", – пишет он.

22:45 – Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин, заявил, что Иран выпустил менее 100 баллистических ракет в двух волнах по территории страны. Часть из них была успешно перехвачена системами противовоздушной обороны, некоторые ракеты даже не достигли воздушного пространства Израиля.

"Существует ограниченное количество ударов по зданиям, некоторые из них были вызваны фрагментами перехвата", – сообщил он.

22:38 – стало известно, что около 22 человек получили ранения в результате иранской баллистической ракетной атаки на Израиль.

22: 20 – Как отмечает The Times of Israel премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководителями и министрами службы безопасности в подземном бункере, чтобы обсудить, как реагировать на две атаки Ирана с баллистическими ракетами.

22:15 – Пожарно-спасательнаяслужба Израиля заявляет, что спасла двух человек, оказавшихся в ловушке в здании в районе Тель-Авива, после удара баллистической ракеты, которая нанесла ущерб району. Еще одна ракета из Ирана ударила по Тель-Авиву, повредив высотную башню, сообщает служба.

На севере Израиля обломки ракеты нанесли ущерб дому и вызвали огонь кустов, добавляет он. Залом около 15 человек были доставлены в больницы, в том числе один в умеренном состоянии.

22:00 – Министр обороны Израиль Кац в комментарии The Times of Israel сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как осмелился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

"Мы продолжим защищать граждан Израиля и обеспечим, чтобы режим аятоллы платил очень высокую цену за свои отвратительные действия", – добавляет он.

21:50 – В армии Израиля сообщили о новой волне ракет из Ирана.

"Иранская атака продолжается. В сторону Израиля было выпущено еще десятки ракет", – отметили в ЦАХАЛ.

21:40 – По информации Axios США помогают Израилю перехватить иранские баллистические ракеты, которые были запущены по стране сегодня вечером, сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Американский чиновник подтверждает американскую помощь, отмечая, что в Израиле проживает несколько сотен тысяч американцев и что их правительство работает над их защитой.

21:33 – Также The Times of Israel сообщает, что медицинская служба Маген Давид Адом сообщила, что ее специалисты работают на по меньшей мере семи подтвержденных местах ударов в районе Тель-Авива. Есть несколько человек с легкими ранениями.

Полиция также сообщает о повреждении зданий в результате падения обломков ракет. Стало известно, что пострадали пять человек.

21:32 – Израильская служба экстренной медицинской помощи заявляет, что на эту минуту сообщений о пострадавших не поступало.

21:30 – The Times of Israel сообщает, что над Тель-Авивом виден дым – вероятно, в результате падения ракеты. Информация о поражении уточняется.

21:22 – Армия обороны Израиля заявляет, что весь Израиль находится под обстрелом. Иран продолжает запускать баллистические ракеты. Сирены тревоги звучат по всей стране

ЦАХАЛ также призывает граждан внимательно следить за сообщениями Командования тыла и не нарушать инструкции по безопасности.

"В настоящее время ВВС Израиля ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Защита не является герметичной, поэтому необходимо продолжать придерживаться инструкций Командования тыловых войск", - отметили в ЦАХАЛ.

21:15 – ЦАХАЛ официально сообщает о запуске ракет с территории Ирана.

"Системы обороны работают над перехватом угрозы. Населению приказано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", –говорится в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

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