Израильская авиация ударила по Ирану: объявлено чрезвычайное положение

В ночь на 13 июня израильские военные самолеты нанесли масштабный удар по Ирану. В Тегеране были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны активно работала. Из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, а по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

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Об этом сообщает Times of Israel. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что после превентивного удара ожидается ракетная атака и атака беспилотников против страны и ее гражданского населения. Он подписал специальный приказ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Израиля и призвал граждан следовать указаниям местных властей и оставаться в защищенных помещениях.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными законом о гражданской обороне, я только что подписал специальный приказ о введении режима чрезвычайного положения в тылу на всей территории Государства Израиль. Следует следовать указаниям команды тыла и местных властей и оставаться в защищенных помещениях", – заявил министр.

Воздушное пространство Израиля было закрыто, а самолеты перенаправлены в другие страны. Иранские СМИ сообщают о серии взрывов в Тегеране, что свидетельствует об обострении конфликта в регионе.

Ситуация остается напряженной, и правительство Израиля призывает граждан оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности.

Израильская армия официально подтвердила удар по ядерным объектам Ирана в рамках операции под названием "Нация львов".

По заявлению военных, авиаудары были нанесены по многочисленным объектам по всей территории Ирана, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой.

Израильские Вооруженные силы отмечают, что Иран имеет достаточный запас обогащенного урана, который позволяет ему в течение нескольких дней создать несколько ядерных бомб, из-за чего принятие мер считается необходимым для нейтрализации этой неизбежной угрозы.

ЦАХАЛ сообщил, что десятки истребителей ВВС Ирана завершили первый этап ударов по военным целям, включая ядерные объекты в различных районах Ирана.

"Иран как никогда близок к получению ядерного оружия. Оружие массового уничтожения в руках иранского режима – экзистенциальная угроза для Израиля и мира. Израиль не имеет другого выбора, кроме как защищать своих граждан и будет продолжать это делать там, где потребуется, как и раньше", – заявили военные.

В сообщении The Times of Israel, которое цитирует ЦАХАЛ говорится, что в рамках первоначального удара были атакованы десятки военных целей в разных районах Ирана, среди которых - объекты военного командования, командные центры, военные базы, штабы и ядерные объекты.

Сирены, прозвучавшие по всей стране, не связаны с ракетными ударами – они предназначались для приведения населения в готовность к возможному обстрелу в ближайшее время. Армия готовится к операции, которая может продлиться как минимум несколько дней.

"Ожидаются интенсивные обстрелы со стороны Ирана. После завершения операции ядерной угрозы больше не будет", – заявили в ЦАХАЛ.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ заявил, что операция была начата из-за критического момента, когда ждать больше нельзя. Он подчеркнул, что Израиль не имеет другого выбора, кроме как действовать, ведь история показывает: когда враг пытается уничтожить страну, закрывать на это глаза невозможно.

Он предупредил, что любой, кто осмелится бросить вызов Израилю, за это дорого заплатит. Главной целью операции является обеспечение безопасности страны и ее граждан.

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Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного боевика "Хезболлы" - Мохаммеда Али Джамуля. Он возглавлял ракетно-артиллерийские силы группировки в округе Шакиф на юге Ливана.

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