СМИ: Израиль уничтожил авиаударом завод по производству "Шахедов" в Иране

Армия обороны Израиля 15 июня нанесла авиаудар по объекту иранского военно-промышленного комплекса в городе Исфахан. Речь идет о заводе, где, вероятно, изготавливали дроны-камикадзе типа Shahed.

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Об этом сообщил ресурс Clash Report в соцсети X. Там опубликовали кадры с моментом атаки и ее последствиями для иранского предприятия.

"Израильский авиаудар уничтожил иранский завод по производству беспилотников в Исфахане", – говорится в одном из постов.

В следующем сообщении СМИ добавило, что под израильский удар также попала компания Shiraz Electronics Industries, которая производит почти все радарные системы в Иране.

Особенности расположения завода

По данным ресурса Defence Express, в городе Исфахан действительно расположен завод по производству дронов Shahed-136, которые использует также Россия для массированных атак по Украине. Координаты объекта, подчиненного минобороны Ирана: 32.62264, 51.69310.

Предприятие стоит на территории вертолетной авиабазы. Также рядом с ним есть несколько других важных военных объектов, в частности, подземные ракетные тоннели, позиции противовоздушной обороны и подземные хранилища.

28 января 2023 года появилась информация о вероятном ударе по заводу по производству "Шахедов" в Исфахане. Минобороны Ирана тогда заявило, что военный завод в городе подвергся "неудачной атаке" с помощью мини-дронов. Однако аналитики выяснили интересную деталь: эта атака была осуществлена не с территории какой-либо другой страны, а силами внутри самого Ирана, потому что для удара были использованы мини-дроны с ограниченным радиусом полета. Поэтому не было подтверждено, что удар пришелся именно по заводу, где производят "Шахеды", поскольку это не единственное военное предприятие в Исфахане.

В частности, только рядом с этим объектом построено сразу несколько позиционных районов ракетных войск Ирана, другие военные части и оборонительные объекты, включая промышленные площадки.

Также специалисты указали: надо учесть, что все действительно критические производственные мощности Иран активно прячет под землю. Он делает это на протяжении многих десятилетий. К примеру, рядом с заводом, где производятся Shahed-136, расположен довольно массивный подземный объект и он "просто врезан в гору и имеет сразу три выхода".

"Вполне возможно, что в то время, когда на поверхности предприятие выглядит как несколько ангаров, то под ними вполне могут быть подземные производственные мощности. А для их уничтожения уже необходимы специальные бетонобойные бомбы", – констатировали тогда эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел красные линии, когда решился запустить "Шахеды" и ракеты по израильским населенным пунктам. Хотя все дроны, предварительно, были перехвачены ПВО, он пообещал Тегерану невыносимо высокую цену за удары по гражданским.

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