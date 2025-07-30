Экспорт нефти из России продолжает уменьшаться – Bloomberg

Страна-агрессор Россия за первые семь месяцев 2025 года экспортировала на 4% нефти меньше, чем за этот же период 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт российской нефти снизился примерно на 140 тысяч баррелей в сутки.

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Общий объем потерь оценивается почти в 30 миллионов баррелей. А по сравнению с 2023 годом снижение составляет около 7%, сообщает Bloomberg.

Издание также отмечает, что зафиксировано и "небольшое" сокращение переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих предприятиях.

Согласно последним данным, средний объем морских грузов сырой нефти из РФ за последние четыре недели составил 3,22 миллиона баррелей в день, что на 3% меньше, чем за аналогичный период до 20 июля. Такие данные издание собрало, отслеживая российские танкеры.

Как считают в Bloomberg, сокращения могут быть связаны с попытками России компенсировать перепроизводство в рамках соглашения ОПЕК+.

Так или иначе, отмечает издание, ситуация может проясниться в октябре, когда РФ, по плану, будет иметь возможность увеличить добычу. И наоборот, поставки могут еще больше "просесть" уже вскоре, из-за возможных действий президента США.

Что предшествовало

Напомним: ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России. Когда именно эти санкции будут введены, неизвестно – сначала президент США давал России срок в 50 дней, то есть, санкции могли ввести в сентябре. Позже Трамп заявил, что не стоит так долго ждать, достаточно переждать еще 10 дней.

Вторичные санкции не касаются самой России – они будут введены против стран, которые покупают российскую нефть. Таким образом их пытаются заставить отказаться от торговли с РФ. Аналитики считают, что это достаточно болезненно ударит по России.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство полностью запретило экспорт бензина из страны до конца следующего месяца. Ранее собственно бензиновое эмбарго касалось только непроизводителей, а теперь его распространили и на производителей топлива. И хотя власти выдают это за заботу о населении, настоящей причиной являются международные санкции и украинские дроновые атаки.

Причем цены на бензин в России с начала 2025 года уже выросли более чем на 25%: АИ-95 – на 11 % (67 456 рублей за тонну), а АИ-92 – на 12 % (до 64 462 рублей).

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