Экспорт бензина из России остановится с 1 августа: что произошло

Российское правительство полностью запретило экспорт бензина из страны до конца следующего месяца – ранее бензиновое эмбарго касалось только непроизводителей, а теперь его распространили и на производителей топлива. И хотя власти выдают это за заботу о населении, настоящей причиной являются международные санкции и украинские дроновые атаки.

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Об этом сообщает Bloomberg. Впрочем, эксперты отмечают, что решение РФ будет иметь ограниченное влияние на мировые рынки нефтепродуктов, поскольку она экспортирует около 100 тыс. баррелей бензина в день, что составляет менее 2% мировой морской торговли этим топливом.

"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", – заявили в правительстве страны-агрессора.

Настоящие причины запрета

И хотя российские власти связывают это решение со стремлением обеспечить достаточные внутренние поставки топлива в условиях высокого туристического спроса и сборов урожаев агропредприятиями, это не совсем так. Журналисты отмечают, что некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны не восстановились полностью после атак украинских беспилотников в начале этого года в результате, что привело к изменению графика их технического обслуживания.

Также еще в начале 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупреждал, что такие работы могут длиться дольше, чем планировалось изначально, из-за задержек поставок оборудования, связанных с санкциями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на бензин в России с начала 2025 года выросли более чем на 25%: АИ-95 – на 11 % (67 456 рублей за тонну), а АИ-92 – на 12 % (до 64 462 рублей). Формальное объяснение властей и экономистов сводится к ряду факторов, которые вместе создали идеальный шторм для топливного рынка:

высокий внутренний спрос – традиционно растет в летний период, когда увеличивается активность в логистике, аграрном секторе и частных поездках;

– традиционно растет в летний период, когда увеличивается активность в логистике, аграрном секторе и частных поездках; ограниченное предложение – из-за технических проблем на ряде нефтеперерабатывающих заводов, в частности, у крупных государственных компаний;

– из-за технических проблем на ряде нефтеперерабатывающих заводов, в частности, у крупных государственных компаний; снижение государственной поддержки – Кремль обсуждает сокращение компенсаций нефтяным компаниям через так называемый демпферный механизм, который должен сдерживать рост цен на топливо внутри страны;

– Кремль обсуждает сокращение компенсаций нефтяным компаниям через так называемый демпферный механизм, который должен сдерживать рост цен на топливо внутри страны; сохранение экспорта – несмотря на подорожание на внутреннем рынке, экспорт нефтепродуктов остается ключевым источником валютных поступлений для экономики, находящейся под давлением санкций.

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