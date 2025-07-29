'Я даю Путину 10 дней с сегодняшнего дня': Трамп подтвердил свое намерение применить против России 'тарифы и различные другие меры'

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.

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Эти 10 дней начинаются с сегодняшнего дня. Об этом Трамп сказал прессе на борту Air Force One перед вылетом из Шотландии.

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы? Десять дней с сегодняшнего дня... А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и различные другие меры", – заявил он.

Ультиматум Трампа Путину

14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня. Американский президент обвинил российского диктатора Владимира Путина в нежелании идти на мирное соглашение.

Кремль отверг требование Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские топ-чиновники убеждены, что Россия способна выдержать экономическое давление и достичь своих военных целей.

Сокращение дедлайна

В понедельник, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

В ответ на это Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки войной. По мнению политика страны-агрессора, Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ". Но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

В Кремле заявили, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира – с 50 до 10-12 дней. Но реплику Трампа о нежелании Трампа дальше вести переговоры с Владимиром Путиным там оценивать отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп согласовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый дедлайн для Путина. Вопрос предельных сроков, в которые Соединенные Штаты ожидают от России достижения соглашения с Украиной о прекращении огня, поднимался во время недавних переговоров между фон дер Ляйен и Трампом.

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