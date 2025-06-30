В России с начала 2025 года цены на бензин выросли более чем на 25 %. Кремль рассматривает полный запрет экспорта топлива и сокращение компенсаций производителям. Основные причины – дефицит на внутреннем рынке, снижение господдержки и попытка удержать валютные поступления в условиях экономического давления.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины(СВРУ). Бензин марки АИ-95 подорожал на 11 %, достигнув 67 456 рублей за тонну, а АИ-92 – на 12 %, до 64 462 рублей.

Такая статистика стала самым большим скачком стоимости горючего за последние несколько лет. Формальное объяснение властей и экономистов сводится к ряду факторов, которые вместе создали идеальный шторм для топливного рынка:

высокий внутренний спрос – традиционно растет в летний период, когда увеличивается активность в логистике, аграрном секторе и частных поездках;

– традиционно растет в летний период, когда увеличивается активность в логистике, аграрном секторе и частных поездках; ограниченное предложение – из-за технических проблем на ряде нефтеперерабатывающих заводов, в частности, у крупных государственных компаний;

– из-за технических проблем на ряде нефтеперерабатывающих заводов, в частности, у крупных государственных компаний; снижение государственной поддержки – Кремль обсуждает сокращение компенсаций нефтяным компаниям через так называемый демпферный механизм, который должен сдерживать рост цен на топливо внутри страны;

– Кремль обсуждает сокращение компенсаций нефтяным компаниям через так называемый демпферный механизм, который должен сдерживать рост цен на топливо внутри страны; сохранение экспорта – несмотря на подорожание на внутреннем рынке, экспорт нефтепродуктов остается ключевым источником валютных поступлений для экономики, находящейся под давлением санкций.

На фоне этой ситуации правительство России серьезно рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина. В отличие от предыдущих ограничений, которые касались только трейдеров и нефтебаз, новая инициатива охватит и самих производителей – включая таких гигантов, как "Роснефть".

По мнению Кремля, такой шаг должен уменьшить дефицит топлива на внутреннем рынке и замедлить рост цен. Однако эксперты предупреждают, что даже в случае введения полного запрета, эффект для потребителей будет не мгновенным. Системные проблемы рынка, такие как монополизация, устаревшие производственные мощности и логистические узкие места, не исчезнут.

Кроме того, планируется ревизия механизма демпфера. Если объем компенсаций нефтяным компаниям будет сокращен, те могут потерять стимул обеспечивать рынок бензином по умеренным ценам, что, в свою очередь, может еще больше разогреть инфляцию в сегменте горючего.

Для обычного россиянина последствия уже стали очевидными, стоимость бензина бьет по бюджету, повышает общие расходы на транспорт и продукты. Особенно это ощутимо в регионах, где логистические расходы занимают значительную долю в цене товаров. Кроме того, рост стоимости топлива влечет за собой подорожание товаров первой необходимости, ведь транспортная составляющая присутствует во всех сферах экономики.

С другой стороны, запрет на экспорт бензина может серьезно ударить по государственному бюджету, ведь экспортные поступления остаются одними из немногих стабильных источников валюты в условиях санкций и изоляции. Уменьшение доходов в нефтегазовом секторе может привести к сокращению инвестиций, задержек с выплатами заработных плат и снижению общей экономической активности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Путин заявил, что Россия начнет сокращать военные расходы уже со следующего года и продолжит этот процесс в течение трех лет. Большинство финансовых и человеческих ресурсов исчерпаны, а экономика больше не выдерживает давления войны, санкций, инфляции и кризиса на рынке труда.

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