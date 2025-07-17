'Речь идет не только о пошлинах': у Трампа объяснили, что ждет Россию через 50 дней, если она не прекратит войну в Украине. Видео

Администрация президента США Дональда Трампа дала Москве 50 дней на прекращение войны. Если Кремль не согласится на это, то Россию ждут очень высокие пошлины со стороны Соединенных Штатов, а также РФ и ее торговые партнеры столкнутся с сокрушительными санкциями.

Видео дня

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-конференции в четверг, 17 июля. Она также ответила на "неудобный" вопрос о пошлинах.

"Через 50 дней, как четко заявил президент, если в течение этого срока не будет никакого соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется легально согласиться на прекращение огня, тогда она столкнется с очень высокими пошлинами, а также с вторичными санкциями", – отметила Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что санкции будут введены также против стран, которые покупают нефть у России, что, безусловно, нанесет серьезный удар по ее экономике.

При этом она в очередной раз подчеркнула, что президент США Дональд Трамп настаивает на дипломатическом завершении войны.

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением. Он на этом настаивает. Эта администрация потратила много времени, пытаясь прекратить эту войну. Но президент хочет остановить убийства и он хочет спасти жизни", – сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома напомнили, что в 2024 году объем торговли между США и Россией составлял "всего" 3 млрд долларов. Но Трамп, вводя пошлины для всех стран мира, не сделал это в отношении РФ, объяснив, что торговля с этой страной практически отсутствует и поэтому это неуместно.

"Так нужны ли пошлины? И почему сейчас?", – спросил журналист. И почему по вашему мнению это заставит РФ уступить и заключить мирное соглашение?", спросил журналист.

На что Ливитт ответила, что 3 млрд долларов – это тоже деньги, а Россию ждут не только пошлины.

"3 млрд долларов – это все еще много денег. И это не только пошлины, но и вторичные санкции, которые будут введены через 50 дней", – сказала пресс-секретарь.

Но вопрос о том, почему Трамп, эти 3 млрд долларов назвал прекращением торговли с Россией и не ввел пошлины против страны-агрессора, повис в воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!