Мерц: 18-й пакет санкций против РФ будет запущен 26 июня

Европа использует все возможности давления на страну-агрессор РФ, в частности, уже 26 июня будет запущен 18-й пакет санкций. Но для достижения результата нужно, чтобы к процессу экономического давления более активно подключились Соединенные Штаты.

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Об этом по итогам саммита НАТО в Гааге 25 июня сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он также добавил, что уже обсуждал эту тему с американским лидером Дональдом Трампом.

"Военного решения конфликта (в Украине) не будет. Мы должны усилить экономическое давление на Москву. ЕС занимается этим, и 18-й пакет санкций, наконец, будет запущен уже завтра. Но одного этого будет недостаточно, мы также нуждаемся в большем участии США в таких санкциях", – сказал глава немецкого правительства.

По его словам, во время саммита НАТО в Гааге Мерц "еще раз выразил Трампу настойчивое стремление Европы, чтобы американская сторона также ввела дальнейшие санкции против России".

Речь идет о так называемом пакете "адских санкций" Линдси Грэма (законодатель его анонсирует еще с первых дней марта, однако эти санкции до сих пор даже не внесены в повестку дня Сената). Канцлер ФРГ добавил, что есть впечатление, что президент США "интенсивно думает, что он может сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия и Словакия отказались поддержать указанный 18-й пакет санкций Европейского Союза против России. Как неоднократно прогнозировалось, камнем преткновения стала идея постепенного отказа от дешевых российских энергоресурсов.

Чтобы предотвратить вето Венгрии и Словакии, в Еврокомиссии рассматривали возможность применения правовой нормы, позволяющей принимать решения голосами большинства стран-членов ЕС при поддержке Европейского парламента.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит финансовые и торговые инструменты, а также контроль за капиталом и тарифы, чтобы сохранить давление на Россию в случае вето со стороны Венгрии. Это позволит продолжить замораживание 200 миллиардов евро активов РФ и избежать срыва санкционного режима, даже без единодушной поддержки стран-членов.

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