ЕС хочет окончательно решить вопрос газа из России: на какую хитрость готовы пойти

Европейская комиссия собирается предложить странам-членам Евросоюза запретить импорт российского природного и сжиженного газа до конца 2027 года. Но для реализации этого плана необходимо применить юридические механизмы, которые сделают невозможным его блокирование со стороны пророссийских стран – Венгрии и Словакии.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект соответствующего документа. В нем говорится, что ЕС должен официально закрепить свое обещание постепенно разорвать энергетические связи с Россией, о чем заявили после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, а также, что:

с 1 января 2026 года – будут запрещены новые контракты на импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа;

будут запрещены новые контракты на импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа; 17 июня 2026 года – конечная дата действия краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года;

– конечная дата действия краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года; 1 января 2028 года – конечная дата действия долгосрочных контрактов, что фактически будет означать полный отказ ЕС от российского газа.

Отмечается, что среди компаний, которые имеют долгосрочные контракты с Россией на поставку СПГ – французская TotalEnergies и испанская Naturgy. Они заключили договоры на поставку российского газа как минимум до 2030-х годов.

Но две страны ЕС – Венгрия и Словакия – уже предупредили о готовности вставлять палки в колеса ЕК и блокировать любые санкции против российских энергоносителей, которые требуют единодушного согласования в ЕС. Официально они объясняют свою позицию тем, что переход на альтернативные источники энергии приведет к росту цен. Чтобы это предотвратить, Еврокомиссия планирует использовать правовую норму, которая позволяет принимать решения голосами большинства стран-членов ЕС при поддержке Европейского парламента.

Сейчас около 19% газа в ЕС все еще поступает из России, преимущественно – через южный газопровод "Турецкий поток" и в виде СПГ. И хотя к 2022 году этот показатель достигал 45%, он все еще очень высок. Лидируют среди стран, которые продолжают импортировать российский СПГ – Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Австрии считают, что Европейский Союз (ЕС) должен оставить открытой возможность для возобновления импорта российского газа в случае достижения мирного соглашения о прекращении войны в Украине. Таким образом, она стала третьей страной Евросоюза, которая открыто предлагает такой вариант.

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