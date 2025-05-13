ЕС готовит "план Б" против России: каким образом планируют обойти вето Венгрии по санкциям

Европейский Союз (ЕС) готовит финансовые и торговые инструменты, а также контроль за капиталом и тарифы, чтобы сохранить давление на Россию в случае вето со стороны Венгрии. Ожидается, что это позволит продлить замораживание 200 миллиардов евро активов РФ и избежать срыва санкционного режима, даже без единодушной поддержки стран-членов.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times. Венгрия, которая неоднократно блокировала санкции против России, пригрозила не поддержать продление экономических ограничений после июля 2025 года.

На фоне этой угрозы Европейская комиссия уже подготовила альтернативные инструменты давления на Москву, чтобы обойти потенциальное вето Будапешта. Речь идет о двух ключевых мерах, а именно: контроле за движением капитала (чтобы перекрыть финансовые потоки в РФ) и введении пошлин и тарифов на российский импорт. Ожидается, что эти механизмы могут быть активированы без необходимости полного согласия всех 27 стран-членов ЕС – в отличие от традиционных санкционных решений, требующих единогласия.

В основе "плана Б" лежит попытка перевести часть ограничений, в частности замораживание 200 миллиардов евро российских активов, на другую юридическую основу. По словам Еврокомиссии, это позволит сохранить их действие даже в случае блокирования санкций Венгрией. Бельгия, где сосредоточено большинство этих активов, может принять национальные меры, чтобы запретить их репатриацию в Россию.

В то время, как Брюссель публично сосредоточен на "плане А" – продлении санкционного режима, за кулисами активно нарабатываются правовые механизмы обхода вето. Один из европейских чиновников признал, что параллельно ведутся переговоры по альтернативным действиям, которые не требуют полного единодушия.

Еврокомиссия также анонсировала законодательные инициативы по прекращению новых газовых контрактов с Россией и введение тарифов на обогащенный уран – в рамках общей стратегии энергетической независимости от Москвы до 2027 года. Аналогично в январе ЕС ввел тарифы на российские и беларуские удобрения – прецедент, который может стать моделью для расширения экономического давления.

Несмотря на громкие заявления ранее, на последнем заседании послов ЕС Венгрия не выразила решительных возражений относительно нового, 17-го пакета санкций. Однако чиновники в Брюсселе не исключают, что официальный Будапешт может воспользоваться правом вето в последний момент, как это уже случалось. Нынешний пакет мер предусматривает ограничения не только для России, но и для компаний из третьих стран (в частности Китая), которые помогают Москве избежать санкций.

Комиссия настаивает, что любые новые меры будут юридически безупречными – однако некоторые государства-члены требуют гарантий, опасаясь длительных судебных процессов с компаниями, которые могут пострадать от новых ограничений. Один из чиновников отметил, что над новыми правилами работают "лучшие юристы Европы". Все эти усилия демонстрируют, что Европейский Союз не собирается отказываться от санкционного давления на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз принял важное для Украины решение по замороженным российским активам. 1 миллиард евро, полученных из сверхприбылей от этих активов, будет передан на украинскую оборонную промышленность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!