Сенатор Грэм анонсировал 'адские санкции' против России

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм анонсировал, что уже с понедельника, 10 марта, подаст новый законопроект по санкциям против государства-агрессора России. Он будет касаться новых ограничений по банковскому сектору и энергетике РФ.

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С таким объявлением американский политик выступил 9 марта в эфире телеканала Fox News. Только с помощью санкций, считает Грэм, россиян можно заставить сесть за стол переговоров о завершении войны в Украине.

"О России – я буду вводить санкции против их банковского сектора и энергетики на следующей неделе, чтобы побуждать их прийти к столу переговоров. Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект об этом на следующей неделе", – заявил Грэм.

По словам сенатора, пока в Украине идет война, следует ей предоставлять все данные "в плане разведки и оружие для самозащиты".

"Пока продолжаются боевые действия, если мы откажемся от Украины, это будет хуже, чем Афганистан", – добавил Грэм.

Напомним, что в пятницу президент США Дональд Трамп также пригрозил России масштабными санкциями и пошлинами, пока не будет согласовано прекращение огня. Он заявил, что РФ "просто сейчас" давит на поле боя и призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров "пока не поздно".

Он сообщил, что рассматривает возможность ввести жесткие санкции против РФ, поскольку ее войска продолжают давить на фронте.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что "полный курс" американских санкций против энергетики РФ будет введен "без колебаний", если этот шаг будет необходим для прекращения огня в Украине. По его словам, экономические ограничения в отношении страны-агрессора будут рычагом влияния на переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уступать вопросы завершения войны против Украины. Он цинично принялся уверять, что стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "свое" она не хочет отдавать.

Однако, как пишет The Telegraph, на самом деле Путин стремится взаимодействовать с Трампом и покончить с войной в Украине, поскольку полномасштабное вторжение стало катастрофой для Москвы, уничтожив армию и подорвав экономику России.

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