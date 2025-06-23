Две страны ЕС сорвали новые санкции против России: кто вставляет палки в колеса

Венгрия и Словакия отказались поддержать 18-й пакет санкций Европейского Союза (ЕС) против России. Как и неоднократно прогнозировалось ранее, камнем преткновения стала идея постепенного отказа от дешевых российских энергоресурсов.

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Об этом во время трансляции брифинга на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "ЕС хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский газ и нефть. Именно поэтому мы выступаем против нового пакета санкций", – заявил он.

Ранее Еврокомиссия предложила принять стратегию REPowerEU, которая должна была стать дорожной картой ЕС по полному прекращению импорта российских энергоресурсов: нефти, газа и ядерной энергии. План предусматривает постепенное прекращение поставок.

с 1 января 2026 года – запрет импорта российского газа по новым контрактам;

– запрет импорта российского газа по новым контрактам; до 17 июня 2026 года – прекращение импорта по действующим краткосрочным контрактам.

– прекращение импорта по действующим краткосрочным контрактам. до конца 2027 года – краткосрочные контракты на трубопроводный газ для стран без выхода к морю, связанные с долгосрочными контрактами.

Новый, 18-й пакет санкций Еврокомиссия предложила 10 июня. Он имеет целью ограничить доходы России от энергетики, усилить давление на ее банковский сектор и оборонную промышленность, однако для его утверждения необходимо единодушие всех стран-членов.

Чтобы предотвратить вето Венгрии и Словакии, в Еврокомиссии рассматривали возможность применения правовой нормы, позволяющей принимать решения голосами большинства стран-членов ЕС при поддержке Европейского парламента. Сейчас около 19% газа в ЕС все еще поступает из России, преимущественно – через южный газопровод "Турецкий поток" и в виде СПГ. И хотя к 2022 году этот показатель достигал 45%, он все еще очень высок. Лидируют среди стран, которые продолжают импортировать российский СПГ, Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС готовит финансовые и торговые инструменты, а также контроль за капиталом и тарифы, чтобы сохранить давление на Россию в случае вето со стороны Венгрии. Ожидается, что это позволит продлить замораживание 200 миллиардов евро активов РФ и избежать срыва санкционного режима, даже без единодушной поддержки стран-членов.

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