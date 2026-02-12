'Я в шоке': британская чемпионка ОИ заявила, что МОК обязан извиниться перед Гераскевичем

Двукратная олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнольд призналась, что испытала настоящий шок после дисквалификации украинца Владислава Гераскевича на Играх-2026. Британка выразила уверенность в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял неправильное решение в ситуации со "шлемом памяти" нашего соотечественника, который якобы нарушает правил турнира.

Об этом Ярнольд заявила в эфире ВВС, пишет The Independent. 37-летняя победительница Олимпиады в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 также призвала МОК немедленно принести извинения Гераскевичу, который при помощи своего головного убора просто хотел почтить память погибших от рук РФ украинских спортсменов.

"Это действительно шокирует. Многие представители санного сообщества немедленно вышли на связь. Все в шоке и растерянности. Вот такая реакция на то, что было актом памяти, невероятно важным для него в эмоциональном плане. Я в шоке. Думаю, МОК должен извиниться перед ним. Я считаю, это было неправильное решение. Он также претендовал на медаль в этой гонке. Он феноменальный спортсмен", – сказала Ярнольд.

Отметим, что после дисквалификации МОК не стал лишать нашего соотечественника аккредитации и позволил ему остаться на Играх. Также в организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

