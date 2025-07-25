'Я рад, что он не поднялся': тренер Дюбуа сделал сенсационное заявление о поражении Усику

Наставник Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) британец Дон Чарльз раскритиковал экспертов и болельщиков, который устроили травлю его подопечного из-за того, что он сдался в поединке против Александра Усика (24-0, 15 КО). Специалист подчеркнул, что его боксер мог бы оказаться с тяжелыми травмами, если был продолжил бой после второго нокдауна.

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Об этом Чарльз заявил в интервью журналу Ring Magazine, который опубликовал эмоциональную речь тренера Дюбуа на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Он добавил, что нужно думать в первую очередь о здоровье боксеров, а не жажде публики к зрелищу.

"Хотел бы я посмотреть, как критики получают удар, который получил Даниель, и встают на счет 10. Я рад, что он не поднялся, потому что он просто не отошел от второго нокдауна. Если бы он продолжил бой, мы бы с вами не сидели здесь и не говорили о Даниеле Дюбуа. Не дай бог, он мог бы оказаться в больнице. Потому что очевидно, что Усик набросился бы на него. Следите за тем, что говорите", – сказал Чарльз.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры. Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь, Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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