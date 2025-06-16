"Я не бывший абсолютный чемпион мира": Усик сделал заявление перед реваншем с Дюбуа
Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) считает себя действующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник, комментируя добровольный отказ от пояса Международной федерации бокса (IBF) летом минувшего года после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 23 КО), пообещал вернуть себе этот титул.
Об это Усик заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. По словам 38-летнего уроженца Симферополя, он готов к новым вызовам в своей карьере, ближайший из которых – поединок-реванш против британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), которому и достался пояс IBF.
"Я не бывший абсолютный чемпион мира. Я действующий чемпион. Спасибо богу за то, что я дважды добился этого звания. И когда Господь предоставит мне еще один шанс, сделает этот подарок, я стану трехкратным абсолютным чемпионом мира", – подчеркнул Усик.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
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