'Я не бывший абсолютный чемпион мира': Усик сделал заявление перед реваншем с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) считает себя действующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник, комментируя добровольный отказ от пояса Международной федерации бокса (IBF) летом минувшего года после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 23 КО), пообещал вернуть себе этот титул.

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Об это Усик заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. По словам 38-летнего уроженца Симферополя, он готов к новым вызовам в своей карьере, ближайший из которых – поединок-реванш против британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), которому и достался пояс IBF.

"Я не бывший абсолютный чемпион мира. Я действующий чемпион. Спасибо богу за то, что я дважды добился этого звания. И когда Господь предоставит мне еще один шанс, сделает этот подарок, я стану трехкратным абсолютным чемпионом мира", – подчеркнул Усик.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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