В соревновании по ненависти к Степану Бандере и ОУН-УПА Польша и Россия заняли бы призовые места, и даже сложно сказать, кто из них победил бы.

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Тонкая ирония лишь в том, что одни его создали, а другие сделали из него рок-звезду. И из движения, которое он отстаивал, соответственно.

Ведь если бы не существовало оккупированной Польшей Галичины, то Степан из Ивано-Франковской области мог бы быть учителем или инженером. Ему не пришлось бы вступать в "Пласт", быть осужденным на Варшавском процессе, Бронислав Перацкий дожил бы до глубокой старости, не пришлось бы сидеть в Заксенхаузене, а в Мюнхен ездил бы за пивом, а не прятался от агентов НКВД.

Не нужно было посылать армию Галлера, которую создавали для других целей, не нужно было воевать за Львов, воевать с войсками ЗУНР. И, возможно, украинское государство все-таки получило бы шанс сразу после первых освободительных борьбы и жило бы жизнью цивилизованной страны с собственной развивающейся государственностью. И она была бы занята развитием собственной экономики, политики, образования и других цивилизованных и мирных дел. А поляки, которые уже жили на территории Украины, – как-то бы сами определились: жить ли национальным меньшинством и бороться за свои права или переезжать обратно. Как это и делают цивилизованные национальные меньшинства.

Вместо этого поляки после Первой мировой не смогли сдержать свой национализм и раздули его до предела. И когда на фоне их национализма начал раздуваться национализм оккупированного народа – о, чудо, началось возмущение. Вот такой поворот. Какая неожиданность. Даже выполнить условия, на которых Европа "предоставила" им часть Украины, они не смогли – никакой автономии, никаких прав, никакого языка, никакого образования, никаких университетов, школ стало резко меньше, чем даже при Австрии, которая тоже была империей. Пара украинцев с парой евреев в "скамейном гетто" на задних рядах польских университетов – вот и все права меньшинств.

Они предпочитали не замечать притеснения украинцев на их родной же земле, а потом вдруг увидели Волынский треш. И я сейчас не о сведении счетов, потому что это как раз глупая затея. Я говорю об обзоре ситуации от начала до конца, а не о монтаже – вырезании из фильма нескольких кадров и выдаче этого за содержание всего фильма.

Зато другие, с восточной стороны, настолько были неуверенны в своей власти и образе жизни, навязанном украинцам, что переборщили настолько, что послали агента с идиотским орудием убийства ядом и все-таки убили Бандеру. И приказ об этом отдал лично руководитель СССР, огромной империи, простирающейся на полмира. И Бандера автоматически стал суперзвездой – только подумать, личный враг всего СССР и Хрущева. Конечно, популярность и интерес к нему автоматически взлетят. Это же, в том числе, "эффект Барбары Стрейзанд". Поэтому даже те украинцы, которые не очень понимали, кто такой Степан Бандера и каково его влияние, по калибру его убийц сразу поняли масштаб личности. И его последователей, которых так тщательно выслеживали в лесах ещё доброе десятилетие. Поэтому даже если относишься к Бандере нейтрально – автоматически испытываешь к нему уважение, просто наблюдая за тем, как он выкручивает от его имени россиян. И вот уже и поляков. Уже, потому что люди, глубже погруженные в историю Польши, говорят, что в 90-х такой истерии не было, это уже накрученная история

Парадоксально, но украинцы обретали национальных героев и национальную гордость в основном благодаря атакам соседей и, как следствие, притеснениям и нападениям. Это эффективный, но очень кровавый способ.

Даже сейчас стремительная украинизация и качественный рост украинского общества снова происходят через кровь и трагедию.

И не потому, что мы не умеем жить мирно. Просто у нас почти не было мирной жизни. Вот 20 лет дали на мирную жизнь, немного нажили мирных героев, в основном спортсменов, потому что за такое короткое время можно лишь научиться быстро плавать, бегать или бить кулаками. Для построения качественной политики и экономики нужно чуть больше мирного времени. Вот только где его взять.

Мы, возможно, и сами предпочли бы вместо Бандеры, Коновальца и Шухевича иметь в числе национальных героев нобелевских лауреатов по литературе и физике, всемирно известных архитекторов и художников, кинозвезд, легендарных музыкантов и шахматистов. А все эти выдающиеся политические и военные деятели пусть бы прожили мирную гражданскую жизнь и дождались внуков. Но ведь вы сами не дали нам шанса на такое будущее.

Так какие же теперь к нам претензии. Особенно спустя 80 лет.