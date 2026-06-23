Свитолина перевернула матч и разгромила россиянку на престижном турнире в Германии. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) за два часа одержала волевую победу над пятой ракеткой России Людмилой Самсоновой (№42 WTA) на турнире WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге. Матч 1/8 финала завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

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Украинская теннисистка уступила первый сет, после чего переломила ход встречи и уверенно довела её до победы.

Стартовый сет остался за Самсоновой, которая сумела навязать сопернице плотную борьбу в затяжных геймах и лучше реализовала ключевые розыгрыши на своей подаче. Россиянка взяла партию со счётом 6:3.

Во втором сете инициатива перешла к Свитолиной. Она прибавила в игре на приёме, чаще выигрывала затяжные розыгрыши и стабилизировала собственную подачу. Несколько брейков позволили ей сравнять счёт по сетам – 6:3.

Решающий сет прошёл под контролем Свитолиной. Она регулярно создавала брейковые возможности и использовала ошибки соперницы на ключевых мячах. Самсонова не сумела удержать подачу в нескольких геймах подряд, и партия завершилась 6:2 в пользу украинской теннисистки.

Элина совершила всего 15 невынужденных ошибок против 43 у соперницы, а также показала высокую эффективность на брейк-поинтах, реализовав 7 из 11 возможностей (64%). Несмотря на то, что Самсонова превзошла Свитолину по количеству эйсов (6 против 4) и активных выигранных мячей (30 против 15).

В четверг Элина сыграет с китаянкой Ван Синьюй, которую она обыграла в начале сезона в финале турнира WTA 250 в Окленде.

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