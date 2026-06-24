"Слишком рано говорить о поражении": в ГУР назвали реальные цели России в Африке

Страна-агрессор Россия успешно заменила ЧВК "Вагнер" на "Африканский корпус", который поддерживается министерством обороны, и продолжает стремиться к политическому влиянию на страны Африки. Их Москва использует для того, чтобы обходить санкции, вывозить полезные ископаемые и вербовать наемников на войну против Украины.

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Об этом в интервью Kyiv Post заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Он предупредил, что российские спецслужбы все чаще используют дезинформацию и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, чтобы подогревать нестабильность и продвигать интересы Кремля как минимум в 22 африканских странах.

Что изменилось после распада "Вагнера"

Спустя три года после неудачного мятежа, приведшего к распаду ЧВК "Вагнер", Москва в значительной степени сохранила свой плацдарм на африканском континенте.

Говоря о преступлениях этих наемников, следует понимать, что роль Кремля была далеко не минимальной. "Вагнеровцы" действовали в Африке с благословения российского государства и служили там криминальным интересам Москвы.

ЧВК "Вагнера", вероятно, обладала определенной автономией, главным образом благодаря личным отношениям Евгения Пригожина с российским диктатором. Однако эта так называемая частная армия выполняла прежде всего задачи, которые поручали ей российские государственные структуры, в первую очередь спецслужбы.

После распада группировки ее остатки были реорганизованы в "Африканский корпус". По сути, это та же самая частная военная компания, только обезличенная, без каких-либо выдающихся лидеров. И это, судя по всему, негативно сказывается на ее боевой эффективности, ведь все видели, как повстанцы в Мали неоднократно наносили серьезные потери российским наемникам из этого корпуса, отметил Черняк.

"Однако, несмотря на эти действительно позорные поражения, пока рано говорить о потере Россией своих позиций в Африке. "Африканский корпус" насчитывает от 8 000 до 10 000 боевиков. Они продолжают поддерживать военные хунты и различные вооруженные группировки в странах по всему континенту, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо", – сказал он.

Какие цели преследуют россияне в Африке

Африка насчитывает более 50 государств-членов Организации Объединенных Наций. Для России это большой "банк голосов", который можно использовать для формирования "оппозиционного блока" на международной арене, чтобы создать иллюзию того, что Россия остается влиятельной мировой державой, и для продвижения идеи многополярного мира.

Россия также получает доступ к ценным природным ресурсам: золоту, алмазам, урану и нефти. В частности, Кремль жадно смотрит на богатый ресурсами регион Сахель, говорит представитель ГУР.

Стоит отметить, что когда россияне получают доступ к африканским месторождениям ценных материалов, они ведут себя как колониальные эксплуататоры. Это часто заканчивается экологической катастрофой. Например, в Судане россияне загрязнили воды ртутью в ходе грабительских операций по добыче золота.

Кремль также использует Африку для контрабанды и ищет там пути обхода санкций, чтобы поддержать свою экономику и получить технологии для производства оружия.

"Кроме того, Россия рассматривает Африку как источник самых дешевых наемников для своей преступной войны против Украины. Во многих случаях это происходит путем обмана – людям обещают работу, но по прибытии в Россию их отправляют в мясорубку – на штурмы", – добавил Черняк.

Методы россиян

Помимо описанного выше военного компонента, Россия продолжает расширять свою сеть гибридного влияния в Африке с помощью "Русских домов". Россияне создают подконтрольные организации, которые позиционируют себя как независимые, но на самом деле находятся под контролем Кремля.

Также враг проводит информационные операции, провоцирующие или обостряющие конфликты в африканских странах. Эту подрывную деятельность осуществляют российские спецслужбы, в частности ГРУ и СВР.

По словам Андрея Черняка, сегодня Африка превратилась в огромный полигон для испытания российского "когнитивного оружия".

Стремительное развитие средств связи, низкий уровень медиаграмотности и расширение доступа к Интернету и телевидению по всей Африке дают россиянам возможность массово распространять дезинформацию среди африканского населения, в частности контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Эти подрывные информационные кампании провоцируют насилие. Одним из самых ярких примеров последствий деятельности российской разведки в Африке стала операция Кремля против миссии ООН MONUSCO в Демократической Республике Конго. Распространение фейковых нарративов и теорий заговора о миротворцах спровоцировало масштабные беспорядки, в результате которых погибли пять миротворцев и более 30 протестующих.

По меньшей мере в 22 странах Африки российские разведывательные службы используют конвейер фейковых новостей, охватывающий миллионы людей, поддерживая и легитимизируя военные перевороты, а также запугивая представителей гражданского общества, оказывающих сопротивление российскому вмешательству.

Чтобы скрыть свои преступные намерения в Африке, россияне также создают фиктивные панафриканские структуры, которые позиционируют себя как "независимые организации гражданского общества". К ним относятся "Альтернативное партнерство Россия–Африка по экономическому развитию" (PARADE) и "Панафриканская группа по торговле и инвестициям" (GPCI).

Как сообщал OBOZ.UA, в регионе Кидаль на северо-востоке Мали повстанцы-туареги из "Фронта освобождения Азавада" устроили засаду на транспортное средство российского "Африканского корпуса". По меньшей мере четверо военнослужащих "корпуса" были убиты, трое получили ранения.

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