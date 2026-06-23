Американский Forbes опубликовал материал об одном из наименее известных, но, вероятно, ключевых эпизодов этой войны: о том, как сотрудничество Украины с ЦРУ помогло обеспечить разведывательное превосходство над Россией.

Видео дня

Очевидно, эта история ещё получит свой шанс на экранизацию в Голливуде. Но сейчас внимание авторов сосредоточено на другом. Их главный вывод значительно шире, чем технологии или обмен данными – он касается людей.

Речь идет о поколении украинских офицеров, которые смогли отойти от постсоветской модели и быстро перейти к современным стандартам взаимодействия, планирования и принятия решений.

Особое внимание авторы уделяют нынешнему руководителю Офиса Президента генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, чья профессиональная траектория, по их мнению, хорошо отражает этот тектонический сдвиг.

По мнению журналистов, его путь от спецназовца до руководителя масштабных операций иллюстрирует главное: появление новой военной элиты, которая заменила постсоветские шаблоны на современные стандарты НАТО.

В то же время ранение и реабилитация в США дали возможность глубже понять стандарты союзников. Там же завязывались прочные личные связи, которые с годами переросли в нечто гораздо большее – в стратегическое доверие, не раз проявлявшееся как на уровне разведок, так и в последующих операциях, к которым был привлечен Буданов.

В более широком смысле это партнерство со спецслужбами союзников дало Украине больше, чем просто доступ к разведывательным данным или технологиям. Оно стало интеллектуальным сдвигом в подходе к войне и управлению. Ведь пока Россия в значительной степени опиралась на устаревшие советские модели, Украина получила доступ к современным разведывательным инструментам и практикам, что существенно повысило её адаптивность и скорость принятия решений.

Сейчас мы, по сути, наблюдаем перенос этого подхода в сферу гражданского управления. Ведь появление таких людей, как Буданов, в Офисе Президента – это рациональный ответ на запрос общества. В управлении воюющей страной нужны менеджеры с опытом принятия жестких решений под давлением

И по сути это меняет саму логику работы государственных институтов, к которой мы привыкли. Ведь вместо бюрократической инерции и ориентации на политические рейтинги появляется фокус на результат. Более того, это дает возможность формировать новую "формулу управления" всей государственной системой:

Меньше инерции – больше скорости

Меньше формальностей – больше точности.

Меньше страха ошибиться – больше ответственности за решения.

Конечно, не всё так легко и просто. Но, возможно, именно эти внутренние изменения формируют одно из главных преимуществ Украины, которое пока не видно в публичной плоскости. Ведь оно – в людях и в новых подходах к тому, как должно работать государство.