У пенсионера, у которого за коммунальные долги отобрали квартиру, обнаружили деменцию: он жил без семьи, а из больницы его некому забрать

У 76-летнего Ивана Берестецкого, страдающего деменцией, отобраликвартиру площадью около 41 кв. м на Троещине в Киеве. Мужчина, по крайней мере в последнее время, не имел возможности защищать себя в судах или вести собственные финансовые дела. После того, как пенсионера выселили из квартиры, его просто с улицы забрала скорая помощь.

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Уже неделю мужчина находится в терапевтическом отделении одной из киевских больниц. Социальные службы до сих пор не оформили его в государственный пансионат, а врачи, которые уже готовы выписать дедушку, не знают, кому передать новоиспечённого бездомного.

OBOZ.UA первым написал о том, что квартиру Ивана Леонидовича пытаются продать на аукционе, ещё в апреле 2026 года. Вскоре состоялся аукцион через государственное предприятие СЕТАМ. Новый владелец квартиры Дмитрий Береговый уже разбил мебель дедушки, вывез все его вещи и выставил жилье на продажу.

У пенсионера обнаружили деменцию: в больнице его никто не навещал

"У него деменция, но как давно она развивается, определить невозможно. Нет никого, кто мог бы рассказать о его поведении дома — ни родственников, ни друзей", — рассказывают OBOZ.UA в одном из отделений киевской больницы №8.

Иван Берестецкий находится в медучреждении около недели, и за это время к нему не пришли ни соседи, ни родственники. Мужчина на протяжении многих десятилетий жил один и, вероятно, вообще не имеет семьи. В своей квартире в одном из домов на Троещине Иван Леонидович жил с 1980 года.

Квартиру на аукционе СЕТАМ за 1 миллион гривен купил Дмитрий Береговый, владелец риэлторского агентства "Перфект Тим". Теперь уже новый владелец пытается перепродать это жилье: сначала установил цену в 1,8 млн грн, а впоследствии снизил её до 1,6 млн грн. Хотя, по информации OBOZ.UA, в Реестре вещных прав на недвижимое имущество информация о том, что Береговый уже является полноправным владельцем, пока отсутствует.

Председатель ЖСК в беседе с OBOZ.UA заявил, что общий долг пенсионера составлял 875 тыс. грн. Таким образом, из вырученного миллиона "на руки" мужчине с деменцией должны вернуть около 125 тыс. грн.

Возвращаться Ивану Леонидовичу некуда – несколько дней назад его мебель и вещи вынесли трое молодых людей. "У нас сейчас главный вопрос: куда его выписывать? Ведь с медицинской точки зрения мы готовы это сделать, но никто его не забирает", — сетуют врачи 8-й больницы.

Вполне вероятно, что Государственная исполнительная служба изъяла квартиру у пенсионера, который уже на тот момент страдал деменцией. И это формально законно, ведь действующие правила не предусматривают особой защиты для должников, оказавшихся в таких сложных жизненных обстоятельствах.

"У него же и пенсия была. Неужели город не мог взять над ним какое-то шефство, назначить опекуна, который бы за ним присматривал? А квартира после многих лет, прожитых дедушкой, осталась бы общине, и её можно было бы использовать как социальное жильё. Наши же украинцы за границей сейчас видят, как это устроено там. Ну почему у нас не так?" — жалуется одна из соседок Ивана Леонидовича.

Женщина живет в другом подъезде и самого Ивана Леонидовича не помнит: "Я здесь не так давно живу. Это, может, те, кто живет дольше, его знают. А я сама здесь такая, что кто бы мне помог".

В то же время старожилы дома на улице Шухевича, 26 знают Ивана Леонидовича прекрасно, ведь он прожил здесь 46 лет.

Как накопился гигантский долг

В доме был создан ЖСК "Харчовик-4". Задолженность перед кооперативом накапливалась более двадцати лет, а основная проблема была связана с водой. Председатель ЖСК Николай Семенюк рассказал OBOZ.UA, что сантехника у пенсионера была в аварийном состоянии – из крана непрерывно текла вода. Однажды он даже устроил потоп, хотя тогда все же впустил к себе мастера.

"Он подключил шланг от стиральной машины к крану, чтобы вода тихонько текла и на него не жаловались. Но у нас из-за этого были такие проблемы! Счетчика на воду у него не было, и "Водоканал" все эти счета выставлял на ЖСК", — вспоминает Семенюк.

ЖСК подал против Ивана Леонидовича десятки исков о взыскании долга и компенсации потерь воды. Пенсионер не отреагировал ни на один из них. Вполне вероятно, что он просто не понимал, что происходит. "Он писал какие-то странные огромные письма с непонятными требованиями в Верховную Раду и президенту", – вспоминают соседи.

При этом никто из жильцов не стремился к выселению Ивана Леонидовича. Он был тихим, а единственной проблемой оставались долги. Последние несколько лет мужчина избегал людей и вел себя странно: мог показать средний палец, редко выходил на улицу.

"Но ведь за продуктами в магазин он ходил", – добавляют соседи. За коммуналку Иван Берестецкий не платил ещё с 2004 года, подтверждает председатель ЖСК. И если в последние годы причиной могла стать деменция, то до этого он сознательно игнорировал счета.

Он и сейчас не всегда осознает, где находится. Полицейский-следователь, который навестил пенсионера уже в больничной палате, делится: "Ему, похоже, очень трудно разговаривать". Во время этого визита полиции к Ивану Леонидовичу в больницу заглядывали и социальные службы.

Однако государственные учреждения до сих пор не поместили его в специализированное учреждение. Оплата коммунальных услуг — это обязанность каждого. Вместе с тем социальная система должна защищать тех, кто не способен самостоятельно позаботиться о себе. Иван Леонидович не смог защитить себя в суде и фактически лишен возможности отстаивать свои права или выполнять обязанности.

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