Украинцев предупредили о росте цен на ключевые продукты: что подорожает сильнее всего летом 2026 года

Теплый сезон в Украине традиционно ассоциируется со снижением цен на продукты питания, однако этим летом прогнозируется очередная волна подорожания основных продуктов питания. В частности, украинцам следует готовиться к росту цен на мясо, молочные продукты и хлеб.

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Об этом, как сообщает УНИАН, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он объяснил такую тенденцию ростом затрат на оплату труда, нестабильностью гривны и общей инфляцией.

Что подорожает сильнее всего

По прогнозам эксперта, динамика цен на основные категории товаров будет выглядеть следующим образом:

молочные и мясные продукты – уже летом цены на эту группу товаров могут подскочить в пределах от 8% до 20%.

летом цены на эту группу товаров могут подскочить в пределах от хлеб и хлебобулочные изделия – эта категория демонстрирует наиболее стабильный рост. К концу года хлеб может подорожать еще на 12–15% ( с учетом уже пройденного этапа подорожания общий рост стоимости хлеба за год превысит 25%).

Главными факторами, которые оказывают давление на производителей и заставляют их пересматривать цены на готовую продукцию, Марчук называет затраты на оплату труда, нестабильное соотношение гривны к иностранным валютам, а также общий уровень инфляции в стране.

Ситуация с овощами и фруктами

С овощами и фруктами ситуация будет развиваться по классическому сезонному сценарию, однако с последующей резкой корректировкой осенью.

"Вскоре начнется реализация большого предложения под открытым грунтом. Летом произойдет частичное снижение цен на овощи в период с июля по сентябрь. Но по мере их отгрузки на хранение, плюс накладные расходы, осенью цены на овощи могут вырасти в пределах 8–15%", – говорит Марчук.

Таким образом, воспользоваться дешевыми витаминами украинцы смогут лишь в период с июля по сентябрь, после чего расходы на логистику и содержание складов хранения вновь поднимут цены на овощи вверх.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинский потребитель всё чаще замечает, что отечественные товары на полках магазинов стоят дороже импортных, в частности польских. Разница в ценах связана с тяжелыми условиями, в которых находятся отечественные производители из-за войны.

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